La trama secreta del título menos pensado

Los representantes de los treinta clubes que conforman la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se reunieron en las oficinas que tiene dicha entidad en Puerto Madero.

En el mencionado encuentro no había ninguna orden del día para tratar, de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, sino que se trató, en cuestión, el tema de los Playoffs y que el torneo de la próxima temporada tendrá la misma diagramación del que se jugó durante este año.

Como es costumbre entre los presentes se encontraban reunidos en la mesa los representantes de Estudiantes (vicepresidente Pascual Caiella) y Mariano Cowen (presidente de Gimnasia).

Una vez terminado todo lo proyectado tomó la palabra el representante de Atlético Tucumán, que al no haber nada más por discutir se levantaba la sesión.

En ese momento, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, expresó que se le iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber sido el club quien lideró la tabla anual y además, aprovechó la ocasión para felicitar a Carolina Cristinziano por su cumpleaños.

Cristinziano (40 años) es abogada, empresaria, vicepresidenta de Rosario Central y esposa de Gonzalo Belloso (presidente del club rosarino), un hombre que pisa fuerte tanto en la AFA como en la CONMEBOL.

Claro que todo no concluyó ahí, ya que como parte de la ceremonía hubo una torta de cumpleaños para Carolina Cristinziano, la señora de las cuatro décadas.

A todo esto, en un rincón del salón, había un objeto tapado con un paño; mientras “Chiqui” Tapia seguía haciendo uso de la palabra, por una puerta lateral ingresaron el capitán del equipo rosarino, Ángel Di María; el arquero y referente Jorge “Fatura” y el director técnico del conjunto “canalla” Ariel Holan.

Fue una sorpresa para todos los presentes en la reunión; mientras que le acercaban a Tapia un Copa que llevaba la leyenda de la Copa de Liga, que estaba cubierta por el paño.

La dirigencia del fútbol argentino, con el Comandante “Chiqui” Tapia a la cabeza, afirmaban que los presentes habían votado por unanimidad darle el trofeo a Rosario Central, pero este medio consultó a varios asistentes a la reunión que desmintieron que hayan levantado la mano para dicha moción.

En definitiva, otro escándalo que envuelve a esta dirigencia del fútbol argentino bajo la batuta de “Chiqui” Tapia.

Durante la reunión también se celebró, el cumpleaños de Cristinziano