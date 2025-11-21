Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

Deportes |Los asistentes a la reunión niegan que haya existido una votación

La trama secreta del título menos pensado

Claudio “Chiqui” Tapia fue el encargado de darle el trofeo a Rosario Central ante la sorpresa de los presentes en la reunión

La trama secreta del título menos pensado

Jorge “Futura” Brown y Ángel “fideo” di María posan con el trofeo / x

Adrián D’Amelio

Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com

21 de Noviembre de 2025 | 02:27
Edición impresa

Los representantes de los treinta clubes que conforman la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se reunieron en las oficinas que tiene dicha entidad en Puerto Madero.

En el mencionado encuentro no había ninguna orden del día para tratar, de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, sino que se trató, en cuestión, el tema de los Playoffs y que el torneo de la próxima temporada tendrá la misma diagramación del que se jugó durante este año.

Como es costumbre entre los presentes se encontraban reunidos en la mesa los representantes de Estudiantes (vicepresidente Pascual Caiella) y Mariano Cowen (presidente de Gimnasia).

Una vez terminado todo lo proyectado tomó la palabra el representante de Atlético Tucumán, que al no haber nada más por discutir se levantaba la sesión.

En ese momento, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, expresó que se le iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber sido el club quien lideró la tabla anual y además, aprovechó la ocasión para felicitar a Carolina Cristinziano por su cumpleaños.

Cristinziano (40 años) es abogada, empresaria, vicepresidenta de Rosario Central y esposa de Gonzalo Belloso (presidente del club rosarino), un hombre que pisa fuerte tanto en la AFA como en la CONMEBOL.

LE PUEDE INTERESAR

“La gloria no tiene precio”, señaló Fideo tras el anuncio

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El “palito” de Guillermo: “¿Le pagan a Central?”

Claro que todo no concluyó ahí, ya que como parte de la ceremonía hubo una torta de cumpleaños para Carolina Cristinziano, la señora de las cuatro décadas.

A todo esto, en un rincón del salón, había un objeto tapado con un paño; mientras “Chiqui” Tapia seguía haciendo uso de la palabra, por una puerta lateral ingresaron el capitán del equipo rosarino, Ángel Di María; el arquero y referente Jorge “Fatura” y el director técnico del conjunto “canalla” Ariel Holan.

Fue una sorpresa para todos los presentes en la reunión; mientras que le acercaban a Tapia un Copa que llevaba la leyenda de la Copa de Liga, que estaba cubierta por el paño.

La dirigencia del fútbol argentino, con el Comandante “Chiqui” Tapia a la cabeza, afirmaban que los presentes habían votado por unanimidad darle el trofeo a Rosario Central, pero este medio consultó a varios asistentes a la reunión que desmintieron que hayan levantado la mano para dicha moción.

En definitiva, otro escándalo que envuelve a esta dirigencia del fútbol argentino bajo la batuta de “Chiqui” Tapia.

Durante la reunión también se celebró, el cumpleaños de Cristinziano

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Bochornosa copa para Central

Toviggino atacó a Verón y lo tildó de “pecho frío”

“La gloria no tiene precio”, señaló Fideo tras el anuncio

El “palito” de Guillermo: “¿Le pagan a Central?”

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Bochornosa copa para Central

Milei le dio su respaldo al Pincha contra la AFA

Alarma por el sexo sin cuidado: las cifras del flagelo que golpea a jóvenes y adultos mayores

Bochornosa Copa para Rosario central: la trama secreta del título menos pensado

Detalles del fallo de la Justicia que le ordenó a un colegio de La Plata matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Villarruel, con los tacos de punta contra Vialidad
Últimas noticias de Deportes

Bochornosa copa para Central

Úbeda mantendrá a Palacios como titular

Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos

Gallardo tiene dudas para visitar a Racing
Política y Economía
VIDEO. Cuadernos de las coimas, los relatos de los arrepentidos: "A Cristina le conté todo"
Otro exfuncionario de la Andis se negó a declarar
La disputa en Diputados por la minoría, con un PJ que busca evitar fugas
Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
La paritaria bonaerense, sin oferta para estatales y docentes: crece la presión a la Legislatura
Policiales
VIDEO. A una semana de la explosión en Ezeiza, apareció un cráter que muestra la magnitud del desastre
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos
Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada
La Ciudad
Rumbo a la Costa por el finde extra largo: es intenso y con demoras el tránsito en las rutas 2 y 36
El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"
Tras las lluvia, mejora el tiempo en La Plata y se espera un fin de semana largo estable
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Alarma por el sexo sin cuidado: las cifras del flagelo que golpea a jóvenes y adultos mayores
Espectáculos
Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles
Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa
Bandana, mano a mano con EL DIA: "Trasciende la amistad: es una hermandad”
“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada
Cikes lanzó “Bruto S.A.” : Rock local inmersivo y cinematográfico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla