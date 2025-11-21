Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

Espectáculos

¡Bingo! Roberto García Moritán se metió en el drama que está atravesando Benjamín Vicuña

21 de Noviembre de 2025 | 08:43

Roberto García Moritán enfrentó los rumores de romance con Priscila Crivocapich y también se refirió a lo que está atravesando Benjamín Vicuña a raíz de su enfrentamiento con la China Suárez.

Así, sobre la posible boda, dijo: “No, nada que ver. Deber haber sido un rumor o un mal entendido. Estoy muy bien así y sin ese plan por ahora. No voy a decir nunca más porque la vida te termina dando una sorpresa, pero lejos de ser parte de mis planes este año ni el año que viene”.

Pero, seguidamente se refirió a Vicuña: “Es un gran padre y un tipazo. Pero yo estoy en otra cosa, no consumo demasiado, me meto más en otras cuestiones, pero lo que te puede decir es lo que yo viví: me parece un gran tipo y un gran padre. Mucho más no te puedo decir”, dijo Moritán. 

Para finalizar, y sobre las críticas que recibe Benjamín en algunos programas, como lo hizo Moria Casán, señaló: “Es un poco el costo de la popularidad. Cuando sos una persona pública te sometes a esto”, cerró García Moritán. 

 

Cartelera porteña

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL

