Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

La Ciudad

Tras las lluvia, mejora el tiempo en La Plata y se espera un fin de semana largo estable

Tras las lluvia, mejora el tiempo en La Plata y se espera un fin de semana largo estable
21 de Noviembre de 2025 | 07:39

Escuchar esta nota

Después de las lluvias registradas durante la jornada del jueves en La Plata y la región, el tiempo seguirá inestable este viernes, aunque con tendencia a una mejora progresiva hacia la noche. Según el pronóstico, la ciudad amanecerá con cielo nublado a parcialmente nublado, acompañado por probables chaparrones y lloviznas intermitentes, principalmente durante la mañana y parte de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán en un rango fresco, con una mínima de 14°C y una máxima prevista de 22°C, sin grandes variaciones térmicas debido a la cobertura nubosa y la humedad presente en la región.

Para el sábado, se espera que la situación mejore notablemente. El pronóstico indica cielo algo nublado, con condiciones más estables y sin precipitaciones previstas. El ambiente se presentará fresco a templado, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 22°C, ideales para actividades al aire libre luego de un arranque de semana marcado por la inestabilidad.

Los meteorólogos no descartan que la humedad siga siendo alta, aunque el ingreso de aire más seco favorecerá una tarde más agradable. Se recomienda a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales ante posibles variaciones en el pronóstico.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Bochornosa copa para Central

Milei le dio su respaldo al Pincha contra la AFA

Alarma por el sexo sin cuidado: las cifras del flagelo que golpea a jóvenes y adultos mayores

Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado

Detalles del fallo de la Justicia que le ordenó a un colegio de La Plata matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Villarruel, con los tacos de punta contra Vialidad
Últimas noticias de La Ciudad

Rumbo a la Costa por el finde extra largo: es intenso y con demoras el tránsito en las rutas 2 y 36

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Alarma por el sexo sin cuidado: las cifras del flagelo que golpea a jóvenes y adultos mayores
Espectáculos
 En sus entrevistas: la China Suárez habría destrozado a Benjamín Vicuña pero lo editaron
Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles
Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa
Bandana, mano a mano con EL DIA: "Trasciende la amistad: es una hermandad”
“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada
Policiales
VIDEO. A una semana de la explosión en Ezeiza, apareció un cráter que muestra la magnitud del desastre
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos
Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada
Información General
Longevidad: vacunarse marca la diferencia
Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido
Otro accidente en una muestra escolar de ciencias
Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
Deportes
Bochornosa copa para Central
Úbeda mantendrá a Palacios como titular
Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos
Gallardo tiene dudas para visitar a Racing
Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla