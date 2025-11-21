Tras las lluvia, mejora el tiempo en La Plata y se espera un fin de semana largo estable

Después de las lluvias registradas durante la jornada del jueves en La Plata y la región, el tiempo seguirá inestable este viernes, aunque con tendencia a una mejora progresiva hacia la noche. Según el pronóstico, la ciudad amanecerá con cielo nublado a parcialmente nublado, acompañado por probables chaparrones y lloviznas intermitentes, principalmente durante la mañana y parte de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán en un rango fresco, con una mínima de 14°C y una máxima prevista de 22°C, sin grandes variaciones térmicas debido a la cobertura nubosa y la humedad presente en la región.

Para el sábado, se espera que la situación mejore notablemente. El pronóstico indica cielo algo nublado, con condiciones más estables y sin precipitaciones previstas. El ambiente se presentará fresco a templado, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 22°C, ideales para actividades al aire libre luego de un arranque de semana marcado por la inestabilidad.

Los meteorólogos no descartan que la humedad siga siendo alta, aunque el ingreso de aire más seco favorecerá una tarde más agradable. Se recomienda a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales ante posibles variaciones en el pronóstico.