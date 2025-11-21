 En sus entrevistas: la China Suárez habría destrozado a Benjamín Vicuña pero lo editaron

Recordemos que, para promocionar La Hija del Fuego y hablar de su relación con Mauro Icardi, la China Suárez visitó los programas de Mario Pergolini y Moria Casán.

Allí, Benjamín Vicuña opinó al respecto porque se sintió atacado con algunas de sus declaraciones y cuestionó al canal que se lo permitió. Pero, ahora, se supo que El Trece lo habría cuidado de otras declaraciones peores.

"Habían bajado una línea de cuidar a Benjamín Vicuña. En un momento de la entrevista, Moria le preguntó a la China si había dicho que él era un rata y ella empezó a despacharse con todo", reveló Majo Martino en SQP.

Por su parte, se recordó que la One lo criticó muchísimo al actor chileno, en diferentes oportunidades. Incluso, dijo que sigue celoso de la China Suárez y que le molestaría su presente de felicidad con Mauro Icardi.

Vale destacar que, Benjamín Vicuña está grabando The Balls, el formato que antes hacía Guido Kaczka. Por eso, en una entrevista con SQP, Vicuña sintió que no lo cuidaron como se merecía al permitirle a la China Suárez hacer declaraciones sobre su persona en el canal.