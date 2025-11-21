Fuerte descargo de la pareja del ex arquero de Gimnasia Rodrigo Rey tras el fallo histórico de la Justicia de La Plata sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

La Justicia de La Plata emitió un fallo histórico ya que sienta un precedente crucial para la educación inclusiva en Argentina. Tal como informó EL DIA, el Juzgado de Garantías del Joven N°3 de nuestra ciudad avaló el pedido de la familia de Rodrigo Rey, ex arquero de Gimnasia y actualmente en Independiente, contra el Colegio Estrada de City Bell, al cual denunciaron por haberle negado la renovación de matrícula a sus hijos. La resolución judicial subraya que la inclusión educativa debe primar sobre cualquier reglamento interno de las instituciones.

De esta forma, el dictamen determinó que la exclusión de los hermanos, con edades de Primaria y Secundaria, constituyó un caso de “discriminación indirecta”. El tribunal argumentó que la decisión del colegio generó un impacto desproporcionado “por motivos de discapacidad”, dado que el más chico está diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y la institución no pudo justificar legalmente su accionar.

Tras la sentencia la familia Rey se sintió aliviada. Y la pareja del arquero, María Laura, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. "Como muchos ya saben, hace un año vivimos una situación profundamente triste: la escuela de nuestros hijos les negó la rematriculación a ambos… (Uno de ellos está dentro del espectro autista)", comenzó diciendo, a lo que agregó: "Atravesar en carne propia semejante ensañamiento -simplemente por reclamar los derechos y las adaptaciones que le corresponden a un niño con discapacidad— fue algo muy difícil de procesar y entender".

En ese sentido, "Lali" sostuvo que "aun así, hoy sentimos que este fallo es una noticia que trae alegría y esperanza para muchas familias que están pasando -o pasarán- por algo parecido. Lamentablemente, la discriminación hacia niños autistas y sus familias en las escuelas está afectando a miles de hogares de una manera alarmante". También destacó: "Al contrario de lo que muchos creen, da exactamente lo mismo qué apellido tengas, qué situación económica, cuántos recursos o herramientas. Todos estamos padeciendo el mismo flagelo. Sin embargo… aunque fue un año lleno de incertidumbre, espera, angustia y la pregunta constante de si estábamos haciendo lo correcto, valió la pena luchar. Y… 'Un día a la vez' se convirtió en nuestra forma de sobrevivir".

Luego contó la última noticia, que tanto estaban esperando: "Hace algunos días recibimos el fallo. Un fallo que nos devolvió esperanza en la justicia y que ahora se convierte en un caso testigo, un precedente que permitirá que otras familias también puedan pelear por lo que es justo". Para cerrar dejó un fuerte mensaje: "Antes de terminar, queremos dejar un mensaje claro para las escuelas, las instituciones y quienes toman decisiones en las mismas: “NINGÚN DERECHO DE ADMISIÓN ESTÁ POR ENCIMA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS".

El origen del conflicto con los hijos de Rodrigo Rey

El conflicto que derivó en esta resolución judicial se inició formalmente en octubre de 2024. En esa fecha, la familia Rey fue notificada por las autoridades del colegio de City Bell de la no renovación de las matrículas para ambos niños de cara al ciclo lectivo 2025.

Los padres interpretaron inmediatamente esta medida, que afectaba directamente la continuidad escolar de su hijo con autismo, como un claro y explícito acto de discriminación y una grave vulneración al derecho a la educación inclusiva. Antes habían reclamado por el tratamiento que le brindaban al chico. En particular, consideraron precaria un área de descanso, necesaria según el diagnóstico. Así, se inició un periplo legal y de reclamos en defensa de los derechos del niño y su hermana.

Tras meses de intentar revertir la decisión por vía administrativa, los padres presentaron un recurso de amparo ante la Justicia.

Como se dijo, el Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata acogió la presentación, evaluando la gravedad de la situación y la potencial violación de derechos constitucionales y convencionales que garantizan la educación sin barreras para personas con discapacidad. Esta acción buscaba la reincorporación de los alumnos y un cambio estructural en el establecimiento.

Como resultado de su análisis, el fallo judicial ordena de forma taxativa al Colegio de City Bell a garantizar la continuidad de los estudios de los hermanos hasta la finalización de sus ciclos educativos (secundario para la adolescente, primario y secundario para el niño). Pero el alcance de la medida va más allá de la simple reincorporación.

El Juzgado también dispuso que la institución implemente los ajustes razonables necesarios para la efectiva inclusión educativa del menor con TEA. Adicionalmente, se instó al colegio a realizar capacitaciones obligatorias para todo el personal (docente y no docente) sobre discapacidad y derechos humanos.

Esta última medida opera como una “garantía de no repetición” de este tipo de actos discriminatorios, estableciendo la obligación de capacitar equipos docentes en discapacidad y autismo como condición indispensable para asegurar los derechos de todos los estudiantes.

El diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) creció en forma notable en las últimas décadas, pasando de 1 caso cada 2.500 niños en los años noventa a 1 cada 36 en la actualidad. Se interpreta que el aumento, si bien impulsado por una mayor concientización, también se vincula a transformaciones sociales y biológicas más profundas.