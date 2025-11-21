Teatro, música, shows y más en la agenda de espectáculos de La Plata para el finde XXL

■ HOY

OPERA

La Traviata.- A las 20 en el playón del Centro Cultural Estación Provincial, en calle 17 y 71, barrio Meridiano V. A cargo de la compañía platense Lírica en Diagonal, con más de 40 personas entre cantantes solistas, orquesta y coro. Gratis. Llevar asiento.

MÚSICA

Otra vez juntos por el tango.- A las 21 en 71 entre 17 y 18. Cantan Ciro Ciochini, José Cacho Puertas, y Lidia Stoyanovich, en guitarras Pablo Hernández y Walter Bagnasco, en danza Angeles Peralta y Santiago Cazzulo, y la conducción de Olga San Pablo.

Semana de la Música: aniversario La Plata.- A las 12 en el Palacio Musical, 13 y 53, con OLGA en vivo: Tapados de Música. Se presentan 1915, Acru, Asan, BB Asul, Jóvenes pordioseros, Kapanga, Little Boggie, Los Pericos, Luz Gaggi, Militantes del Climax y Nuestro Romance. A las 21 en el Salón Dorado, 12 y 53, “Grandes del Jazz”.

Conociendo Rusia.- A las 20 en Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Nico Urquiza + Laura Cunicella.- A las 21 en “G”, 71 entre 17 y 18, cena show en vivo música para bailar.

TEATRO

Cláusula 9.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

Güemes, el infernal.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Match, deporte y humor.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 20.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Canela Corno.

Surinam, porque algo hay que comer.- A las 22.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor.

Abreacción.- A las 21 en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Julian Dorati, Checho Falco y Rubén Vaena. A la gorra.

Estado de crisis: madres.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Juan Colacino. Las madres son el eje de relatos que exploran el conflicto, la angustia y la palabra como vía de sanación.

Sesiones de cerca.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19

Cuerdas Sueltas: Ciclo de obras de formato breve.- A las 21 en El Fondo Espacio Teatral, 10 entre 63 y 64, con dramaturgia y dirección de Alejandra Fiori.

EXPOSICIONES

Laura Speroni: “Por un Mundo Sustentable”.- De lunes a viernes se puede recorrer en la Bolsa de Comercio de La Plata, 48 entre 5 y 6, la muestra de la artista. Inaugurada ayer, tiene curaduría de Cuca Aramburú, y reúne una selección de 15 obras, -pinturas, dibujos - que en conjunto dan muestra de su percepción del mundo.

■ MAÑANA

MÚSICA

Coro Lírico Va.- A las 20 en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario, 124 y 49. Entrada libre y gratuita.

Grupo de Cámara de la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464.

Las Pelotas.- A las 20.30 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Semana de la Música: Aniversario de La Plata.- A las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presenta Raúl Lavié y Sindicato Argentino de Boleros. A las 20, diferentes shows en centros culturales de la Ciudad.

Sueño de pescado.- A las 19 en Atenas, 13 entre 58 y 59.

Lisandro Aristimuño trío.- A las 22 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

TanGodoy.- A las 21 en Camino Centenario y 503, cena show con Sonia Godoy.

Gala lírica.- A las 20.30 en la Sala Alberto Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo de la Orquesta y el Coro Estables, el Coro de Niños y destacados cantantes solistas, bajo la dirección de Carlos Vieu. Interpretarán fragmentos de famosos títulos de Verdi, Bizet y Puccini. Gratis con reserva online.

Benja López.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.

Agustina Sarli + Ale Chaves + Dani Siscar.- A las 21 en “G”, 71 entre 17 y 18, cena show rock nacional en vivo.

CINE

Las corrientes.- A las 17 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Milagros Mumenthaler.

El príncipe de Nanawa.- A las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Clarisa Navas.

TEATRO

Recuerdos del futuro: mi abuela es una súper modelo.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Sobreviviré, otras amigas desgraciadas.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de Hugo Marcos.

1999, pequeño testamento apócrifo.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, con dramaturgia y dirección de Ruben Monreal.

El Médico y El Gentilhombre, versión sobre textos de Moliere.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con dirección de César Palumbo.

Luces en el espejo.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal de Rodrigo Mauregui, dirigido por Santiago Ríos.

Pablo Cordonet.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Fabián Sigot: rápido y gracioso.- A las 21 y 23 en La Nonna, 3 esquina 47.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, transformismo y humor.

INFANTILES

Payaso Manotas: circo y humor.- A las 16.30 en Del otro Lado del Árbol, 14 y 66, festeja su cumpleaños número 23 con show y torta.

EXPOSICIONES

Teatro Argentino: 135 años en escena.- A partir de hoy se podrá recorrer el foyer del primer piso del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con una muestra que propone, a través de objetos, documentos y fotografías, un viaje por la memoria del primer coliseo bonaerense, que abrió sus puertas el 19 de noviembre de 1890. Gratis.

■ DOMINGO

MÚSICA

Gala lírica.- A las 18 en la Sala Alberto Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo de la Orquesta y el Coro Estables, el Coro de Niños y destacados cantantes solistas, bajo la dirección de Carlos Vieu. Interpretarán fragmentos de famosos títulos de Verdi, Bizet y Puccini. Gratis con reserva online.

Convergencia.- A las 21 en Centro Cultural La Ferretería , 57 entre 11 y 12.

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en 49 n° 879, entre 12 y 13, se presentará el concertista de piano Ciro Rolón, interpretando el Preludio, Coral y Fuga, FWV. 21 de César Frank ; el Etude de Tableau, op. 33 N° 7 y los Moment Musicaux Op. 16 n° 1, 3 y 4 de Serguéi Rachmaninoff y de Frédéric Chopin el Nocturno en do menor op. 48 n° 1 y la Balada n° 4 en fa menor op. 52. Gratis.

Rizomática + Fatiga Mental + Thispersers.- A las 20.30 en La Gran 7 - Arte y Cultura, 62 entre 1 y 115.

CINE

Las corrientes.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Milagros Mumenthaler.

Rescatando al Soldado Ryan.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Steven Spielberg en el marco del Ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.

Muña Muña.- El domingo a las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Paula Morel.

Entremedio.- El domingo a las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Martín Gamaler.

TEATRO

Rosaura alle Dieci.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, versión teatral de la novela “Rosaura a las Diez” a cargo de la compañía italiana Teatro del Sangro; un misterio por resolver, cinco puntos de vista diferentes, cada uno creíble, ninguno definitivo. En idioma italiano y con subtítulos.

Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal escrito e interpretado por Rodrigo Mauregui y dirigido por Santiago Ríos.

Alejandro Dolina + Cora Barengo.- A las 20.30 en el

Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. La noche extraviada o los libretistas del mundo, con texto de Alejandro Dolina y poesías de Cora Barengo.

DANZA

El regreso.- A las 20.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de Baile Flamenco de Luciana Abelenda.

Lunes

Latidos: la danza como pulso del corazón.- A las 18 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Un espectáculo que une música, danza y emoción.

Ciro Rolón, destacado concertista de piano, quien desde su Cipoletti natal logró emerger en la escena nacional e internacional, se presentará el domingo en la Peña de las Bellas Artes con entrada libre y gratuita.

El concierto será a las 19 en 49 Nº 879, entre 12 y 13, y estará integrado por el Preludio, Coral y Fuga, FWV. 21 de César Frank; el Etude de Tableau, op. 33 N° 7 y los Moment Musicaux Op. 16 N° 1, 3 y 4 de Serguéi Rachmaninoff y de Frédéric Chopin el Nocturno en do menor op. 48 n° 1 y la Balada n° 4 en fa menor op. 52.

Rolón viene de obtener el Primer Premio en el Concurso Internacional de Piano - Pianorama Argentino 2025 - EPTA, y de ganar una beca Internacional de Londres, en donde estará representando a Argentina en conciertos en la Casa Steinway de Londres, Manchester y Birmingham.