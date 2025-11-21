Tránsito intenso rumbo a la Costa por el finde extra largo: más de 2500 autos por hora este viernes en la ruta 2

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
La Autovía 2 presentaba algunos tramos con importante caudal vehicular por el desplazamiento que se generaba hacia los distintos destinos turísticos de la Costa Atlántica con motivo del fin de semana extra largo que comenzaba este viernes "No laborable" y que se extenderá hasta el próximo lunes por el feriado en conmemoración del "Día de la Soberanía Nacional".
Así lo reportaron esta mañana a EL DIA usuarios que transitaban por la ruta 2 y registraron imágenes de algunos tramos que se presentaban con largas filas de autos y micros, produciéndose embotellamientos y demoras.
En #Ruta11 y #Autovía2— AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) November 21, 2025
Hay #Tránsito intenso sentido al Partido de La Costa y Mar del Plata,
Normal sentido a CABA. #AUBASATeCuida @BAProvincia
Por su parte, la compañía AUBSA que gestiona las rutas del corredor atlántico reportó a eso de 7.30 que "la ruta 2 y la ruta 11 se encuentran sin demoras en ambos sentidos". No obstante, se indicó que “el tránsito era intenso y con marcha lenta desde Hudson a Berazategui”. En cuanto a la ruta 36, para aquellos que se dirigen al Partido de la Costa, también el panorama era recargado.
Aquellos que más temprano transitaron por la Autopista con destino hacia la Costa se encontraron con una reducción de calzada en el kilómetro 30 por un vehículo detenido, en tanto que en el kilómetro 16 se registró un incidente vial. Ambas situaciones se disiparon rápido y en la traza, que también conecta con La Plata, se podía circular con normalidad.
Cabe destacar que los corredores comenzaron a saturarse desde la tarde del jueves y también se registró tránsito intenso durante la noche del viernes.
