Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa

Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa
21 de Noviembre de 2025 | 07:22

Escuchar esta nota

"Vengo a poner el pecho como padre", dijo Marcelo ante el fiscal Federico Taramelli. Así, el conductor declaró durante 45 minutos y relató cómo se enteró que su hija había recibido las amenazas.

Por su parte, Juana Tinelli eligió no entregar su celular para ser peritado y la causa podría caerse. Entonces, ante ese cuadro de situación, la modelo publicó una reflexión con un video de sus momentos más felices.

Sin dudas, son semanas más que difíciles para los Tinelli. Desde la pantalla chica revelaron que Juana bloqueó a Marcelo y no tiene diálogo tampoco con sus hermanas mayores.

Ahora, la mencionada modelo solo se apoya en su madre, Paula Robles, y su hermano, Francisco. Después de que se conociera la declaración de su padre, publicó sus momentos de alegría y escribió: "Así me siento hoy. Así quiero recordarme siempre".

Allí, en las imágenes, se la ve a Juanita modelando, jugando con sus mascotas, comiendo, disfrutando con su gente, jugando, bailando, de vacaciones y riendo mucho

 Finalmente, en cuanto a la causa que inició Juana Tinelli, apoyada por sus padres, podría haber novedades a la brevedad.

