Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"
La disputa en Diputados por la minoría, con un PJ que busca evitar fugas
Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado
Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”
Bandana, mano a mano con EL DIA: "Trasciende la amistad: es una hermandad”
Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos
Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
Encuentro tripero de Benja Domínguez y Tomás Etcheverry en Bolonia
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles
Recta final para la Semana de la Música por los 143 años de La Plata: hoy, OLGA en Plaza Moreno
Éxodo turístico por el finde extra largo: tránsito intenso con más de 2500 autos por hora este viernes en la ruta 2
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata este fin de semana largo
Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa
Alarma por el sexo sin cuidado: las cifras del flagelo que golpea a jóvenes y adultos mayores
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
Tras las lluvia, mejora el tiempo en La Plata y se espera un fin de semana largo estable
Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
VIDEO. A una semana de la explosión en Ezeiza, apareció un cráter que muestra la magnitud del desastre
Tremenda gala en MasterChef Celebrity: Maxi López se emocionó hasta las lágrimas
En sus entrevistas: la China Suárez habría destrozado a Benjamín Vicuña pero lo editaron
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Todo muy fuerte. Una gala cargada de emoción se vivió en MasterChef Celebrity durante la emisión de este jueves debido a que los hijos de los participantes fueron los protagonistas de la noche al tener que ir al mercado a conseguir los ingredientes para que sus padres puedan ejecutar su plato.
Así, se supo que, el reality culinario conducido por Wanda Nara lideró la franja horaria y uno de los más emocionados de la noche fue Maxi López, quien rompió en llanto cuando la conductora le preguntó que es lo más difícil de tener a sus hijos lejos.
“¿Qué es lo más difícil, Maxi, de tener a los chicos lejos? De los dos lados, porque también te toca tener la panza lejos hoy y el bebé en camino”, preguntó Wanda
"Que te la pasas extrañando. Allá, acá", contestó Maxi López visiblemente emocionado y secándose las lágrimas. Entonces, Wanda se acercó al futbolista para consolarlo con un abrazo: "No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante".
“No me puedo contener. Difícil. Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil”, reconoció Maxi y agregó: "Me pasa ahora que extraño muchísimo a la piccola. Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos".
Por otra parte, antes de iniciar el desafío, los hijos que comparte con Wanda, Valentino, Constantino y Benedicto, contaron que les gustaría que su padre avance en la competencia porque significaría que podría quedarse más tiempo en Argentina.
LE PUEDE INTERESAR
En sus entrevistas: la China Suárez habría destrozado a Benjamín Vicuña pero lo editaron
Finalmente, el ex futbolista no descartó la posibilidad de quedarse en el país para poder tener a todos sus hijos juntos: "Voy a tener que tomar una decisión, no sé. Me gustaría tenerlos a todos juntos", cerró el ex delantero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí