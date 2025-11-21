Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Golpe comando en un vivero de Ruta 215 y 250

Terminó maniatado en su primer día de trabajo

Terminó maniatado en su primer día de trabajo

“Agachá la cabeza, venimos por la plata”, dijeron los ladrones / WEB

21 de Noviembre de 2025 | 01:32
Edición impresa

Lo que debía ser la primera noche de trabajo para un sereno en un vivero ubicado sobre Ruta 215 y calle 250 terminó convirtiéndose en una pesadilla. El empleado, incorporado ese mismo día por la empresa Plantar SRL, denunció que él y un compañero fueron sorprendidos por una banda de al menos cuatro delincuentes encapuchados que irrumpieron en plena oscuridad y lograron acceder a la oficina donde había una caja fuerte.

Según relató el trabajador en su denuncia, su turno había comenzado a las 20 y, tras una recorrida inicial por el predio, no había advertido movimientos sospechosos. Cerca de las 22.30 llegó un camionero que pasó a buscar un vehículo cargado con plantines, y minutos más tarde se incorporó al servicio otro sereno, quien también cumple funciones nocturnas. Ambos charlaban frente al taller cuando, alrededor de las 23.30, decidieron separarse para seguir con la rutina: uno fue a higienizarse y el otro retomó la caminata hacia la zona de los invernáculos.

Fue entonces cuando, desde un sector oscuro del terreno, aparecieron de golpe cuatro hombres vestidos íntegramente de negro, con pasamontañas y guantes. Sin mostrar armas, los redujeron con amenazas directas: “Agachá la cabeza, venimos por la plata, no por ustedes”, les gritaron. Los maniataron con los cordones de sus propios botines y los llevaron al interior del taller, donde los sentaron en sillas bajo la vigilancia de dos de los ladrones. Mientras tanto, los otros integrantes del grupo se dirigieron hasta las oficinas ubicadas a unos veinte metros.

Según se supo, el denunciante logró activar un botón antipánico, y la banda apresuró los últimos movimientos. Recién alrededor de las 2 de la madrugada, ya sin custodios a la vista, pudieron desatarse usando los dientes y llamar al encargado de la empresa. Las autoridades investigan el caso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo

Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Guerra Rusia - Ucrania: polémico plan de paz de Trump

La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas

Cruce con Cornejo por la política “privatista” del Gobierno de Milei

Los servicios para el fin de semana largo

Los aranceles globales de Trump golpearon al comercio estadounidense
Últimas noticias de Policiales

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos

La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos

Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada
La Ciudad
Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo
La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey
Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
VIDEO. Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos
Los servicios para el fin de semana largo
Información General
Longevidad: vacunarse marca la diferencia
Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido
Otro accidente en una muestra escolar de ciencias
Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
Espectáculos
“Bandana trasciende la amistad: es una hermandad”
“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada
Cikes lanzó “Bruto S.A.” : Rock local inmersivo y cinematográfico
Ópera en Meridiano V: una Traviata para ver en reposera
“Wicked: Por siempre”: un final nada feliz para las brujas de Oz
Deportes
Bochornosa copa para Central
Úbeda mantendrá a Palacios como titular
Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos
Gallardo tiene dudas para visitar a Racing
Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla