Terminó maniatado en su primer día de trabajo

Lo que debía ser la primera noche de trabajo para un sereno en un vivero ubicado sobre Ruta 215 y calle 250 terminó convirtiéndose en una pesadilla. El empleado, incorporado ese mismo día por la empresa Plantar SRL, denunció que él y un compañero fueron sorprendidos por una banda de al menos cuatro delincuentes encapuchados que irrumpieron en plena oscuridad y lograron acceder a la oficina donde había una caja fuerte.

Según relató el trabajador en su denuncia, su turno había comenzado a las 20 y, tras una recorrida inicial por el predio, no había advertido movimientos sospechosos. Cerca de las 22.30 llegó un camionero que pasó a buscar un vehículo cargado con plantines, y minutos más tarde se incorporó al servicio otro sereno, quien también cumple funciones nocturnas. Ambos charlaban frente al taller cuando, alrededor de las 23.30, decidieron separarse para seguir con la rutina: uno fue a higienizarse y el otro retomó la caminata hacia la zona de los invernáculos.

Fue entonces cuando, desde un sector oscuro del terreno, aparecieron de golpe cuatro hombres vestidos íntegramente de negro, con pasamontañas y guantes. Sin mostrar armas, los redujeron con amenazas directas: “Agachá la cabeza, venimos por la plata, no por ustedes”, les gritaron. Los maniataron con los cordones de sus propios botines y los llevaron al interior del taller, donde los sentaron en sillas bajo la vigilancia de dos de los ladrones. Mientras tanto, los otros integrantes del grupo se dirigieron hasta las oficinas ubicadas a unos veinte metros.

Según se supo, el denunciante logró activar un botón antipánico, y la banda apresuró los últimos movimientos. Recién alrededor de las 2 de la madrugada, ya sin custodios a la vista, pudieron desatarse usando los dientes y llamar al encargado de la empresa. Las autoridades investigan el caso.