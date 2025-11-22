Jair Bolsonaro enviado a la cárcel en Brasil: “Intentó romper su tobillera electrónica para fugarse"

Caputo negó caída del rescate de EEUU por US$20.000 millones y dijo que Argentina desistió "por la mejora del mercado"
Caputo negó caída del rescate de EEUU por US$20.000 millones y dijo que Argentina desistió "por la mejora del mercado"
VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en una pista "enjabonada": se metió en Q2 y largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas
De cara al segundo tramo de su gestión, el Gobierno busca convocar a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre
La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas
Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber
Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
Feroz entradera a una jubilada que sufrió lo peor de la inseguridad en Olmos
Violento intento de robo en un minimercado de La Plata: hirieron a un empleado
Las confesiones de un financista complican a Cristina Kirchner en la causa Cuadernos
Tragedia en la Ruta 11: murió un Jefe de la Policía Vial en un accidente entre un camión y patrullero
Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal
Trump se reunió con el musulmán electo alcalde de Nueva York: del odio a la amistad y halagos
Sábado fresco y agradable en La Plata: cómo sigue el finde XXL
La Plata sigue con una agenda atractiva para pasarla bien este finde largo
Pesar por la muerte de Juan Carlos Bolcich, el físico que creó el auto de hidrógeno y estudió en La Plata
En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
En El Nene, siguen los escuentos con Modo: las ofertas para este fin de semana
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
Murió Ornella Vanoni, la legendaria cantante italiana, a los 91 años
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
La vicedecana de Odontología, Mercedes Medina, fue declarada Doctora Honoris Causa de la UNLP
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La orden de prisión preventiva contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ejecutada este sábado en Brasilia, se justificó en un intento del exmandatario por manipular su sistema de monitoreo electrónico. El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, afirmó que Bolsonaro intentó quitarse o romper la tobillera electrónica que portaba, lo que indicó un riesgo de fuga inminente.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión del magistrado se basó en el informe del Centro de Monitoreo Integrado, que detectó una "violación del equipamiento" a las 00:08 de la hora local.
En el auto judicial, De Moraes señala que la violación confirmaba la intención de Bolsonaro de "romper la tobillera" para asegurar el éxito de una fuga, facilitada por el tumulto que provocaría una vigilia convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, frente a la residencia.
El juez relator del proceso también hizo hincapié en la "repetición del modus operandi" del expresidente, que consiste en movilizar a sus simpatizantes para generar confusión. Además, citó como antecedentes que otros miembros del círculo íntimo de Bolsonaro ya han huido al exterior para evadir la justicia, incluyendo a los diputados Alexandre Ramagem y Eduardo Bolsonaro.
Defensa apela y denuncia "riesgo de vida"
Pese a que Bolsonaro ya estaba en prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares, sus abogados expresaron "profunda perplejidad" por la prisión preventiva. Adelantaron que presentarán un recurso ante el Supremo, argumentando que la detención "pone en riesgo su vida" debido a las secuelas de la puñalada de 2018 y otros problemas de salud.
Los letrados criticaron que la decisión se base en el posible tumulto de una "vigilia de oraciones", asegurando que la Constitución garantiza el derecho de reunión y la libertad religiosa.uhLXwg
LE PUEDE INTERESAR
Trump se reunió con el musulmán electo alcalde de Nueva York: del odio a la amistad y halagos
LE PUEDE INTERESAR
Trump mete presión: Putin avanza y Zelenski resiste
La prisión preventiva no se trata del inicio de la ejecución de la pena de 27 años de cárcel que Bolsonaro recibió en septiembre, sino de una medida para garantizar el orden público y la ley penal hasta nuevo aviso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí