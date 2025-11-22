Sábado fresco y agradable en La Plata: cómo sigue el finde XXL

El sábado se presentaba en La Plata y alrededores con cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 5 grados y máxima de 20, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el domingo se prevé cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 22.

En tanto que el lunes, punto final para el fin de semana extra largo por el feriado del Día de la Soberanía, se aguarda cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 25.