La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Muchas Familias y jubilados, con las cuentas en rojo

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso

Los aumentos en alquiler, luz, gas, agua y transporte encarecieron el costo de vida y obligan a los hogares a destinar más de la mitad de sus ingresos a gastos fijos. El impacto también perjudica al sector comercial

22 de Noviembre de 2025 | 02:17
Edición impresa

El fuerte aumento de los servicios básicos encareció el costo de vida y en la Ciudad esta realidad no pasa desapercibida. Los comerciantes advierten que, con la caída de las ventas, se vuelve cada vez más difícil afrontar los gastos fijos, mientras que las familias ya destinan más de la mitad de su presupuesto mensual para poder cubrirlos.

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), el gasto de un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin subsidios, alcanzó en noviembre los $173.480 para cubrir energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público.

En la Ciudad, las familias no escapan al cuadro y expresan con preocupación el impacto de los aumento en el bolsillo. A esto se suma la caída general del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida, que también dificulta sostener los gastos esenciales mes a mes.

Según un estudio realizado por el contador público y legislador electo Guillermo Mitchel de noviembre de 2023 a octubre de 2025, los alquileres subieron un 547%, la electricidad y el gas, 542%, el transporte público 482%, la telefonía e Internet 330% y los combustibles el 308%.

Nelly y Susana, jubiladas que cobran el haber mínimo, coincidieron en la cuenta. Afirmaron ante este diario que destinan cerca del 80 por ciento de sus ingresos a gastos básicos. Ambas indicaron que les resulta muy difícil cubrir todas sus necesidades con la jubilación, motivo por el cual dependen del apoyo familiar.

Nelly contó que siguió trabajando pero actualmente está desocupada por problemas en la columna y en las manos. “Por suerte tengo a mi hija, que puede ayudarme, y a una hermana que me está alojando en su casa aquí en La Plata, porque yo soy de Mar del Plata. Ella me está ayudando con las necesidades de todos los días”, explicó.

El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

Por su parte, Susana contó que también recibe ayuda todos los meses de su hija y su hijo tanto para la compra de alimentos como para ropa y medicamentos.

Para paliar esta situación indicaron que se vieron obligadas a ajustarse en el día a días, reduciendo salidas y gastos mínimos.

Soy súper ahorrativo, pero de forma mensual destino entre el 30 y el 40 por ciento de los ingresos para poder afrontar los pagos sin tener dificultades”

Emanuel Vecino de la Ciudad

Emanuel vive sólo y no escapa a esta realidad. Aunque sostiene que cuida el bolsillo, reconoce que el costo de los servicios básicos en su presupuesto también se siente a fin de mes. “Soy súper ahorrativo. Destino entre el 30 y el 40 por ciento de los ingresos mensuales para afrontar los pagos sin dificultades”, explicó.

Emanuel comentó que apaga todo lo que no usa (luz, televisor) y cuida el consumo de agua y gas. Busca evitar sobresaltos en un panorama ya difícil.

También comentó que no siente que tenga que privarse de hacer cosas para pagar los servicios. “De todos modos, no soy de salir mucho. Prefiero estar en mi casa tranquilo. Dentro de todo soy muy medido con las cosas que hago y planifico los gastos. Incluso, puedo ahorrar un poco e invertir”, señaló.

Por suerte tengo a mi hija, que puede ayudarme, y a una hermana que me está alojando en su casa aquí en La Plata, porque yo soy de Mar del Plata”

Nelly Jubilada

La situación se profundiza en el caso de las familias con mayor cantidad integrantes. “En casa somos cuatro y el gasto en servicios crece todos los meses. Entre la luz, el gas, el agua y el transporte, destinamos casi la mitad de nuestros ingresos sólo a eso. Cada aumento nos obliga a recortar en las salidas incluso en las compras en el supermercado”, contó Mariana, madre de dos hijos en edad escolar.

El comercio igual de afectado

La boleta de los servicios básicos también profundiza la caída en los números del comercio platense.

Valentín Gilitchensky, referente de la Federación de Empresarios de La Plata (FELP) e integrante de la Asociación Comercial de Calle 8, sostuvo que “el aumento de los gastos fijos es terrible. A su vez, señaló que un representante del sector kiosquero explicó que, mientras antes la luz representaba el 0,5 por ciento de la facturación, ahora llega al 2,5 por ciento. “La verdad es que los gastos fijos subieron mucho y la facturación bajó. Esto está afectando enormemente el presupuesto de todos los locales”, añadió.

Por su parte, el dirigente de la Asociación de Amigos de Calle 12, Martín Ranea, sostuvo: “El gran problema que está teniendo hoy el comercio es la caída en las ventas. Si los costos -alquiler, luz, servicios- siguen creciendo de forma sostenida y no hay ventas, se hace cada vez más difícil sostener los negocios”.

El mismo panorama planteó el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA), José Candiota: “Los gastos suben y las ventas siguen bajando”.

 

Multimedia

Nelly Jubilada

Emanuel Vecino de la Ciudad

