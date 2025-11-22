Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe

A pesar de la recuperación del colombiano Piedrahíta, Jeremías Merlo será titular según la práctica de fútbol que el plantel realizó ayer en Estancia Chica. El DT repetirá la formación frente a Unión

El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe

Nelson Insfrán conservó el arco en cero en las últimas tres fechas

22 de Noviembre de 2025 | 02:44
Edición impresa

Jeremías Merlo se perfila para continuar en la formación titular que enfrentará el lunes a Unión según se desprende de la práctida de fútbol formal realizada ayer en Abasto. Fernando Zaniratto dispuso un ensayo formal en el cual repitió los titulares de la victoria ante Platense a pesar de la recuperación de Alejandro Piedrahíta, ausente en Vicente López por una molestia muscular.

Así, el entrenador albiazul mostró su conformidad con el equipo que funcionó muy bien en la goleada del lunes pasado sobre Platense. Esa noche, el colombiano Piedrahíta había quedado al margen del equipo por una mialgia en un isquiotibiual de la cual ya se encuentra recuperado. Por otra parte, Germán Conti, quien estuvo fuera del último partido por un cuadro febril, no tendrá inconvenientes en viajar a Santa Fe.

De esta manera, no habría variantes y los titulares en Santa Fe serían Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Jeremías Merlo, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

El equipo albiazul levantó muchísimo su nivel en las últimas tres fechas, ya que no solamente sumó las victorias en fila sobre River, Vélez y Platense, sino que convirtió 6 goles en esos tres encuentros, sin recibir ninguno en contra. De hecho, el Lobo convirtió casi la mitad de sus goles en estas tres últimas jornadas, ya que solamente había hecho 8 en los primeros 13 partidos del Torneo Clausura.

Después de su debut ante Estudiantes, en el que decidió la titularidad de Nicolás Barros Schelotto, Zaniratto tuvo tiempo de trabajo y realizó pequeños ajustes en el equipo (Pintado volvió al lateral, Merlini reemplazó al Pata Castro detrás del nueve) que mejoraron muchísimo el funcionamiento. Así, no solamente logró mejorar su capacidad goleadora sino que mantuvo el arco del Mono Insfrán en cero. la mitad de la cancha, con Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto, parece ser clave en la recuperación tripera.

El plantel albiazul entrenará nuevamente hoy sábado y mañana, luego de la práctica matutina y del almuerzo, emprenderá el viaje en ómnibus a Santa Fe, aproximadamente a las 13.30. La delegación se alojará el domingo por la noche en el Hotel Intertower, mientras que el regreso a nuestra ciudad está pautado para después del partido, independientemente del resultado del mismo.

