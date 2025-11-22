El ex ministro Jorge D’Onofrio más complicado

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El día después de que la Justicia lo procesara por presunto lavado de activos de origen ilícito, la Coalición Cívica amplió la denuncia
Un día después de que la Justicia avanzara con el procesamiento de Jorge D’Onofrio -exministro de Transporte bonaerense- por presunto lavado de activos, la Coalición Cívica volvió a la carga y amplió la denuncia en su contra. La presentación incorpora un nuevo capítulo: ahora pide investigar si existieron vínculos societarios o comerciales entre el exfuncionario, el intendente de Pilar, Federico de Achával, y la concejal de ese distrito, Claudia Pombo.
El expediente en el que D’Onofrio quedó procesado lo señala como supuesto responsable de integrar una estructura dedicada a desviar fondos provenientes de multas de tránsito y de la Verificación Técnica Vehicular en la provincia. La medida judicial incluyó un embargo de $350 millones. En la misma resolución también fue procesado Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, con un embargo de 300 millones.
La denuncia fue presentada por Matías Yofe, presidente de la Coalición Cívica de Pilar, quien pidió profundizar la pesquisa sobre la empresa Franutec. Solicitó que se determine si la firma actuó como vehículo para intervenir en contrataciones públicas en coordinación con actores del ámbito estatal.
Para Yofe, los lazos entre D’Onofrio, Pombo y De Achával requieren ser esclarecidos: “En Pilar parece haber funcionado un entramado de corrupción política que debe ser investigado”, afirmó. Y agregó que “los vínculos y antecedentes permiten sospechar de una asociación que debía ser revisada por la Justicia”. El dirigente en su escrito sostuvo que Franutec “podría haber sido constituida y utilizada” para maniobras irregulares.
