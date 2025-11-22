Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

La Ciudad |Habló María Laura Rey, la mamá de los chicos

En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”

En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”

Padre e hijo, tras el fallo

22 de Noviembre de 2025 | 02:13
Edición impresa

“Este fallo es una noticia que trae alegría y esperanza”, afirmó María Laura Rey, esposa del exarquero de Gimnasia Rodrigo Rey, tras el dictamen de la Justicia de La Plata que emitió un fallo histórico contra el Colegio Estrada de City Bell. La resolución avaló el pedido de la familia contra la institución, que había negado la renovación de matrícula a sus hijos -uno de ellos diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA)-, sentando un precedente crucial: la inclusión educativa debe primar sobre cualquier reglamento interno y la exclusión de los menores fue considerada un caso de “discriminación indirecta”.

El testimonio de la Madre

Tras conocerse el dictamen, la madre de los niños, María Laura (“Lali”) Rey, esposa del futbolista, publicó un emotivo y contundente descargo en sus perfiles redes sociales, destacando el significado de la victoria legal.

Subrayó el dolor de la experiencia vivida: “Como muchos ya saben, hace un año vivimos una situación profundamente triste: la escuela de nuestros hijos les negó la rematriculación a ambos… (Uno de ellos está dentro del espectro autista). Atravesar en carne propia semejante ensañamiento -simplemente por reclamar los derechos y las adaptaciones que le corresponden a un niño con discapacidad- fue algo muy difícil de procesar y entender”.

“Lali” Rey sostuvo que el fallo judicial les “devolvió esperanza en la justicia” y que ahora se convierte en un “caso testigo” que permitirá a otras familias “pelear por lo que es justo”.

Mencionó que la discriminación hacia niños con TEA y sus familias en las escuelas es un “flagelo” que afecta a miles de hogares, sin importar su situación económica.

“Aun así, hoy sentimos que este fallo es una noticia que trae alegría y esperanza para muchas familias que están pasando -o pasarán- por algo parecido. Lamentablemente, la discriminación hacia niños autistas y sus familias en las escuelas está afectando a miles de hogares de una manera alarmante”.

LE PUEDE INTERESAR

Pago del micro con QR: descuentos de hasta 100% con billeteras virtuales

LE PUEDE INTERESAR

Carrera de bicis solidaria en el Parque Ecológico

La pareja del arquero concluyó con un mensaje directo a las instituciones educativas: “Ningún derecho de admisión está por encima de los derechos de los niños”.

Discriminación Indirecta

El Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata avaló el pedido de la familia Rey. El tribunal determinó que la exclusión de los hermanos, quienes cursaban Primaria y Secundaria, constituyó un caso de “discriminación indirecta”.

El argumento central fue que la decisión del colegio generó un impacto desproporcionado “por motivos de discapacidad”, dado que el menor de los hermanos fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y la institución no pudo justificar legalmente la negación de la matrícula. Esto último, según el planteo de los padres, ocurrió en octubre de 2024, cuando se producía el trámite corriente de confirmación de la matriculación de los estudiantes para el ciclo siguiente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central

En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA

Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
+ Leidas

Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo

Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

¿Y si todos piden más estrellas?

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso

En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
Últimas noticias de La Ciudad

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso

El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti
Deportes
¿Y si todos piden más estrellas?
El León emprende el viaje a Rosario con dudas
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
Úbeda despejó las dudas y confirmó el once titular
Gallardo le da forma al equipo que irá al Cilindro
Policiales
Miedo a plena luz del día: feroz entradera a una jubilada en Olmos
El fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado
El ex ministro Jorge D’Onofrio más complicado
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
Porcelanatos robados y dos aprehendidos en Berisso
Información General
VIDEO. El finde toma color: amplio movimiento turístico
El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo
Los números de la suerte del sábado 22 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
La ANMAT suspendió la producción de un conocido laboratorio de medicamentos de Quilmes
Espectáculos
VIDEO. Música y streaming: La Plata celebró a la juventud
Raúl Lavié cierra la Semana de la Música en el Pasaje Dardo Rocha
“Me soltaron la mano”: apareció Lissa y evidenció la feroz interna de Bandana
Se supo: cuándo será el último día de Yanina Latorre como panelista de “LAM”
“Te caés de soberbio”: tensión en el programa de Moria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla