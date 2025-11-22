Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Policiales |Dos jóvenes hospitalizadas y demoras de más de 18 kilómetros

El fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado

Un vuelco en Ruta 2, a la altura de El Peligro, marcó un inicio complicado para quienes se trasladaban a la Costa. Hubo tres heridos

La camioneta que volcó sobre la Ruta 2, a la altura de El Peligro / EL DIA

22 de Noviembre de 2025 | 02:25
Edición impresa

El comienzo del fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado en las rutas que conducen a la Costa Atlántica, y la Ruta 2 volvió a ser escenario de un siniestro que paralizó el tránsito durante horas. A la altura de El Peligro, en el kilómetro 44, una camioneta volcó durante la madrugada de ayer y dejó como saldo dos jóvenes heridas, además de un embotellamiento que llegó a superar los 18 kilómetros en sentido a Mar del Plata. La postal de miles de autos detenidos bajo la primera luz del día marcó el ritmo de un receso que, una vez más, comenzó con sobresaltos.

El alerta ingresó al 911 cerca de la medianoche. Cuando personal del destacamento de El Peligro llegó al lugar, encontró una Renault Kangoo color bordo dada vuelta sobre la cinta asfáltica. Los tres ocupantes estaban en shock. El conductor fue identificado como un hombre de 38 años, y vecino de la zona de 216 y 420. Junto a él viajaban dos jóvenes de 16 y 19 años.

Los médicos del SAME trabajaron en el lugar mientras se desviaba el tránsito y se ordenaba la circulación. Tras ser estabilizadas, las dos jóvenes fueron derivadas al Hospital de Melchor Romero. Llegaron conscientes y fuera de peligro, aunque con heridas que requerían atención. Mientras tanto, policías y peritos viales comenzaron las tareas para establecer qué provocó el vuelco. La causa quedó a cargo de la UFI Nº 14, especializada en delitos culposos.

Con la camioneta aún atravesada sobre uno de los carriles, los autos se acumulaban a lo largo de varios kilómetros. Para muchos, la espera se extendió durante más de una hora. Recién a media mañana la circulación volvió a la normalidad, aunque el tránsito continuó cargado por el flujo de turistas que se trasladaban a la Costa.

El accidente de El Peligro no fue el único que marcó el inicio del feriado extendido. En el sur del país, sobre la Ruta 22, la jornada dejó una escena mucho más trágica. A la altura del kilómetro 1203, una Volkswagen Amarok chocó de atrás a una Ford EcoSport que trasladaba a una familia que también viajaba rumbo al mar. El impacto fue devastador: un hombre de 65 años y dos niños murieron en el acto.

Por otro lado cabe mencionar que en plena Autopista La Plata–Buenos Aires, un control vial terminó en una breve persecución que quedó registrada en video. Agentes de Seguridad Vial detectaron un Volkswagen UP gris que circulaba con la patente adulterada a la altura del kilómetro 21,5 y activaron el protocolo de interceptación. Lograron detenerlo.

La camioneta que volcó sobre la Ruta 2, a la altura de El Peligro / EL DIA

Persecución en plena Autopista a un auto con patente adulterada

