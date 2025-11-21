Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Deportes

Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central

Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central
21 de Noviembre de 2025 | 22:31

Escuchar esta nota

Si algo le faltaba al bochornoso título que coronó -en un escritorio- a Rosario Central como campeón de la Liga 2025, esta noche la Liga Profesional comunicó otra polémica decisión: obliga a Estudiantes a realizarle y ser parte del pasillo "de reconocimiento" para el Canalla.

Claro está, como se viene sucediendo desde ayer, el principal aliado de Claudio Tapia y tesorero de la AFA, Pablo Toviggino viene descargando su furia contra Verón y el Pincha.

"Les informamos que tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF, en el partido del próximo domingo 23 de noviembre entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de la Plata, en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado "Campeón de Liga 2025", indica la nota dirigida tanto a Estudiantes como a Central.

"Los directores de partido coordinarán la mencionada acción con ambos equipos. Saludos cordiales. Liga Profesional de Fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino", finaliza la misiva.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

"El ídolo popular Sir pecho frío": Toviggino no para y otra vez descargó su furia contra Verón

Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central

En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA

Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
+ Leidas

Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”

Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

En la Autopista La Plata: se pasó de "viva" tapando la patente y la multaron infraganti

Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado

¿Se votó o no se votó? AFA filtró el acta para desmentir a Estudiantes sobre el bochornoso título de Central

Tras el bochorno con Rosario Central, ¿y si todos le reclaman al Chiqui?: los que sumarían estrella
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia: se oficializó la primera lista para las elecciones

"El ídolo popular Sir pecho frío": Toviggino no para y otra vez descargó su furia contra Verón

Tras el bochorno con Rosario Central, ¿y si todos le reclaman al Chiqui?: los que sumarían estrella

¿Se votó o no se votó? AFA filtró el acta para desmentir a Estudiantes sobre el bochornoso título de Central
Policiales
Tragedia en la Ruta 11: murió un Jefe de la Policía Vial en un accidente entre un camión y patrullero
Violento intento de robo en un minimercado de La Plata: hirieron a un empleado
Intentó robarle la bicicleta armado con una cuchilla en La Plata y terminó tras las rejas
Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso
Fotomultas y VTV: amplian la denuncia con el exministro D'Onofrio tras el procesamiento y embargo de más de $300 millones
Política y Economía
Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo
Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida
¿Se destraba el endeudamiento en Provincia? Senadores también convocaron a sesionar
Fotomultas y VTV: amplian la denuncia con el exministro D'Onofrio tras el procesamiento y embargo de más de $300 millones
Luck Ra, La Joaqui y más artistas harán vibrar la Fiesta de Disfraces en San Nicolás
Espectáculos
El jazz cautivó al público en el Salón Dorado del Palacio Municipal
La tripera María Becerra presentó su nuevo álbum con dedicatoria especial para La Plata
Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud
“Crueldad pornográfica”: el descargo de Julieta Díaz
"Donde hubo fuego...": Sole Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras andaba en Arequito
La Ciudad
En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA
En la Autopista La Plata: se pasó de "viva" tapando la patente y la multaron infraganti
21/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Tapados de Música en Plaza Moreno, reclamos por Central y los playoffs
Profundo dolor en La Plata: murió Luis Scuriatti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
Árboles caídos en La Plata y un auto destrozado tras la tormenta: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla