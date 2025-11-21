Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central

Si algo le faltaba al bochornoso título que coronó -en un escritorio- a Rosario Central como campeón de la Liga 2025, esta noche la Liga Profesional comunicó otra polémica decisión: obliga a Estudiantes a realizarle y ser parte del pasillo "de reconocimiento" para el Canalla.

Claro está, como se viene sucediendo desde ayer, el principal aliado de Claudio Tapia y tesorero de la AFA, Pablo Toviggino viene descargando su furia contra Verón y el Pincha.

"Les informamos que tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF, en el partido del próximo domingo 23 de noviembre entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de la Plata, en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado "Campeón de Liga 2025", indica la nota dirigida tanto a Estudiantes como a Central.

"Los directores de partido coordinarán la mencionada acción con ambos equipos. Saludos cordiales. Liga Profesional de Fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino", finaliza la misiva.