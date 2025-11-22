Miedo a plena luz del día: feroz entradera a una jubilada en Olmos

La escena fue tan rápida como brutal. Otro grave episodio de inseguridad volvió a golpear a La Plata y esta vez la víctima fue una jubilada de 71 años, Silvia Beatriz, sorprendida por al menos dos delincuentes armados que la redujeron dentro de su propio garaje y la despojaron de todos sus bienes, incluidos los ahorros que acababa de retirar del banco. La impunidad con la que actuaron los ladrones -a cara tapada, armados y a plena luz del día- vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores en la Región, uno de los blancos más buscados por bandas que operan cada vez con mayor violencia.

Todo ocurrió en las últimas horas cuando Silvia regresaba a su casa de calle 612, a metros de la Ruta 36, tras realizar trámites en el centro de Olmos. Entró con su Renault Sandero al garaje y apenas había detenido el vehículo cuando un hombre apareció y le apuntó con un arma de fuego. “Dame toda la plata”, gritó el implicado. Al mismo tiempo, un segundo ladrón apareció por el lado opuesto del auto. Ambos llevaban pasamontañas negros y no dudaron un segundo en intimidarla.

De acuerdo a lo revelado por voceros a EL DIA, la mujer intentó explicar que no tenía dinero dentro de la vivienda, pero los delincuentes al parecer sabían lo que buscaban: el efectivo recién retirado del banco. Le ordenaron bajar del vehículo bajo amenazas y le quitaron una suma importante que llevaba encima. Luego la obligaron a ingresar al interior de la casa, que -según descubrió después- ya estaba toda revuelta. Allí continuó la secuencia de terror.

Mientras uno de los ladrones se quedaba con ella apuntándola y controlando cada uno de sus movimientos, el otro recorría la casa de punta a punta. Le vaciaron el bolso, le sacaron más dinero, su celular y comenzaron a seleccionar objetos de valor sin apuro, con total impunidad. Según detalló la pesquisa, entre los elementos que se llevaron figura un televisor de 40 pulgadas, un horno eléctrico, un microondas, una caja de herramientas, una plancha, un caloventor y una caja con alhajas, de la que eligieron solo las piezas de mayor valor: un anillo de plata con detalles en oro, una moneda belga tipo mexicano y una cadena de plata.

La entradera duró cerca de 30 minutos. Treinta minutos en los que Silvia estuvo a merced de dos hombres armados, incapaz de pedir ayuda, sin cámaras en su propiedad y con la incertidumbre de no saber si la lastimarían. Para los delincuentes, fue tiempo suficiente: cargaron todo en el auto de la mujer y escaparon sin dejar rastro.

Quedaron filmados

Tras denunciar el hecho, se supo que las cámaras de un vecino permitieron reconstruir parte del movimiento previo: a las 12.15 los ladrones llegaron en un Corsa Classic gris. El vehículo quedó estacionado marcha atrás, al lado de la casa de la víctima. De allí bajó uno de los hombres, “con una mochila azul”, señalaron. Fue él quien luego la mantuvo apuntada mientras el otro saqueaba la vivienda.

Mientras la investigación avanza para esclarecer el caso, los vecinos de Olmos denuncian que no se trata de un hecho aislado, sino que las violentas entraderas se volvieron una preocupación cotidiana. Los delincuentes no solo irrumpen en las viviendas sino que esperan a que sus víctimas lleguen o salgan, aprovechando cualquier instante de vulnerabilidad.