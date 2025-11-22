Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Policiales |El caso vuelve a exponer la vulnerabilidad de los platenses frente a bandas que operan con creciente violencia

Miedo a plena luz del día: feroz entradera a una jubilada en Olmos

La víctima, de 71 años, fue sorprendida por dos delincuentes armados, que actuaron con total impunidad en pleno mediodía, a metros de la Ruta 36. Le robaron sus ahorros y desmantelaron la casa. Quedaron filmados

Miedo a plena luz del día: feroz entradera a una jubilada en Olmos

La violenta entradera encendió las alarmas entre vecinos de la zona

22 de Noviembre de 2025 | 02:26
Edición impresa

La escena fue tan rápida como brutal. Otro grave episodio de inseguridad volvió a golpear a La Plata y esta vez la víctima fue una jubilada de 71 años, Silvia Beatriz, sorprendida por al menos dos delincuentes armados que la redujeron dentro de su propio garaje y la despojaron de todos sus bienes, incluidos los ahorros que acababa de retirar del banco. La impunidad con la que actuaron los ladrones -a cara tapada, armados y a plena luz del día- vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores en la Región, uno de los blancos más buscados por bandas que operan cada vez con mayor violencia.

Todo ocurrió en las últimas horas cuando Silvia regresaba a su casa de calle 612, a metros de la Ruta 36, tras realizar trámites en el centro de Olmos. Entró con su Renault Sandero al garaje y apenas había detenido el vehículo cuando un hombre apareció y le apuntó con un arma de fuego. “Dame toda la plata”, gritó el implicado. Al mismo tiempo, un segundo ladrón apareció por el lado opuesto del auto. Ambos llevaban pasamontañas negros y no dudaron un segundo en intimidarla.

De acuerdo a lo revelado por voceros a EL DIA, la mujer intentó explicar que no tenía dinero dentro de la vivienda, pero los delincuentes al parecer sabían lo que buscaban: el efectivo recién retirado del banco. Le ordenaron bajar del vehículo bajo amenazas y le quitaron una suma importante que llevaba encima. Luego la obligaron a ingresar al interior de la casa, que -según descubrió después- ya estaba toda revuelta. Allí continuó la secuencia de terror.

Mientras uno de los ladrones se quedaba con ella apuntándola y controlando cada uno de sus movimientos, el otro recorría la casa de punta a punta. Le vaciaron el bolso, le sacaron más dinero, su celular y comenzaron a seleccionar objetos de valor sin apuro, con total impunidad. Según detalló la pesquisa, entre los elementos que se llevaron figura un televisor de 40 pulgadas, un horno eléctrico, un microondas, una caja de herramientas, una plancha, un caloventor y una caja con alhajas, de la que eligieron solo las piezas de mayor valor: un anillo de plata con detalles en oro, una moneda belga tipo mexicano y una cadena de plata.

La entradera duró cerca de 30 minutos. Treinta minutos en los que Silvia estuvo a merced de dos hombres armados, incapaz de pedir ayuda, sin cámaras en su propiedad y con la incertidumbre de no saber si la lastimarían. Para los delincuentes, fue tiempo suficiente: cargaron todo en el auto de la mujer y escaparon sin dejar rastro.

Quedaron filmados

Tras denunciar el hecho, se supo que las cámaras de un vecino permitieron reconstruir parte del movimiento previo: a las 12.15 los ladrones llegaron en un Corsa Classic gris. El vehículo quedó estacionado marcha atrás, al lado de la casa de la víctima. De allí bajó uno de los hombres, “con una mochila azul”, señalaron. Fue él quien luego la mantuvo apuntada mientras el otro saqueaba la vivienda.

LE PUEDE INTERESAR

El fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado

LE PUEDE INTERESAR

El ex ministro Jorge D’Onofrio más complicado

Mientras la investigación avanza para esclarecer el caso, los vecinos de Olmos denuncian que no se trata de un hecho aislado, sino que las violentas entraderas se volvieron una preocupación cotidiana. Los delincuentes no solo irrumpen en las viviendas sino que esperan a que sus víctimas lleguen o salgan, aprovechando cualquier instante de vulnerabilidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Desactivaron las cámaras para saquear un comercio
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central

En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA

Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
+ Leidas

Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo

Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

¿Y si todos piden más estrellas?

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
Últimas noticias de Policiales

El fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado

El ex ministro Jorge D’Onofrio más complicado

Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco

Porcelanatos robados y dos aprehendidos en Berisso
Deportes
¿Y si todos piden más estrellas?
El León emprende el viaje a Rosario con dudas
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
Úbeda despejó las dudas y confirmó el once titular
Gallardo le da forma al equipo que irá al Cilindro
Espectáculos
VIDEO. Música y streaming: La Plata celebró a la juventud
Raúl Lavié cierra la Semana de la Música en el Pasaje Dardo Rocha
“Me soltaron la mano”: apareció Lissa y evidenció la feroz interna de Bandana
Se supo: cuándo será el último día de Yanina Latorre como panelista de “LAM”
“Te caés de soberbio”: tensión en el programa de Moria
Información General
VIDEO. El finde toma color: amplio movimiento turístico
El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo
Los números de la suerte del sábado 22 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
La ANMAT suspendió la producción de un conocido laboratorio de medicamentos de Quilmes
La Ciudad
Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal
Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura
Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti
En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla