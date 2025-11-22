VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en Las Vegas pero es investigado: se metió en la Q2 en una pista "enjabonada" y largaría 15º
Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
La Plata sigue con una agenda atractiva para pasarla bien este finde largo
El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal
Sábado fresco y agradable en La Plata: cómo sigue el finde XXL
En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
En El Nene, siguen los escuentos con Modo: las ofertas para este fin de semana
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Santilli fue recibido por Zamora y acordaron apoyar el Presupuesto
La UCR renovará su conducción el 12 de diciembre: quién pica en punta
Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida
Karina Milei y una movida para mostrar poder en la Provincia
Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti
Pago del micro con QR: descuentos de hasta 100% con billeteras virtuales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El último Súper Cartonazo repartió 30 millones de pesos entre tres lectores. Es por eso que ya se juega la nueva tanda con pozo de $1.000.000 tras la entrega de la tarjeta gratis con la edición impresa del diario EL DIA.
Además se pueden ganar $300.000 si se hace línea con el cartón. Ya empezaron a publicarse los números que renuevan las expectativas del juego del que participan miles de platenses y estos son los que salieron este sábado 22 de noviembre:
Los últimos ganadores fueron Eduardo Fabián Herrera (59 años, de Berisso), Pablo Javier Cultreras (49 años, de barrio El Mondongo) y Cecilia Sánchez Benítez (83 años, de Barrio Hipódromo). Ellos acertaron los 15 números de la suerte y se presentaron en las oficinas de EL DIA. Además, tanto Herrera como Cultreras, exhibieron los cinco cupones que salen los domingos junto al ejemplar en papel, por lo que también se dividieron en partes iguales el premio adicional de 20 millones de pesos.
En este sentido, la lista de premiaciones quedó así: los dos lectores mencionados se adjudican un monto total -entre Cartonazo y premio por tener cinco cupones dominicales- de $13.333.333 cada uno. En tanto, Sánchez Benítez, se llevó $ 3.333.333 correspondiente a la ronda de 10 millones que se reparte entre los tres ganadores.
Ahora, desde el viernes y hasta el martes se publicarán los números del Cartonazo con pozo de $1.000.000 y la chance de ganar la líea de $300.000.
LE PUEDE INTERESAR
Sábado fresco y agradable en La Plata: cómo sigue el finde XXL
LE PUEDE INTERESAR
Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
Para ganar el Súper Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web.
El objetivo es que coincidan los 15 de la tarjeta con los que se van publicando tanto en la edición impresa como en el sitio web de EL DIA.
La jornada decisiva es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA, situadas en diagonal 80 Nº 815, en La Plata, antes de las 17.
En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.
Cabe destacar que este año se sumó como atractivo adicional también el premio de 300 mil pesos por línea.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí