Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Deportes |El título que le dieron a rosario central sigue generando escándalo

¿Y si todos piden más estrellas?

Hubo muchos elencos que lideraron la tabla anual en otros años pero que no sumaron títulos. ¿A quiénes les correspondería?

¿Y si todos piden más estrellas?

la decisión de tapia de darle un título a central, sigue generando ruido en el fútbol argentino / web

22 de Noviembre de 2025 | 02:46
Edición impresa

La decisión de AFA de darle un título a Rosario Central por haber liderado la tabla anual sigue dando tela para cortar. Sobre todo, porque nunca nadie supo que estaba este título en juego. Ante esto, hubo varios equipos que también fueron los mejores del año en cuánto a puntos, pero que nunca tuvieron reconocimiento.

Si bien ningún elenco realizó un pedido oficial, desde la instauración de los torneos cortos en 1991 hasta 2015 (en 2016, hubo la excepción de uno) y la vuelta de estos formatos en 2020 con la Copa de la Liga (hasta el año pasado también hubo una liga), el primer puesto en la anual solo otorgó la clasificación a la Copa Libertadores.

Uno de los ejemplos más recientes es Vélez, que en 2024 fue el mejor del año con 76 puntos más allá de haber obtenido la Liga Profesional. Sin embargo, no recibió ningún reconocimiento por su buen año. “Espero que le den el reconocimiento a Vélez si se lo dieron a Central”, dijo Guillermo Barros Schelotto horas atrás.

Varios equipos lideraron la tabla anual y no fueron reconocidos con una conquista

Lo mismo ocurrió con River en 2023, donde alcanzó una cifra récord de 85 puntos entre la Copa de la Liga y la Liga Profesional (de la

Después, en 2022, pese a no salir campeón de ningún certamen local, Racing lideró la tabla anual con 80 puntos más allá que Boca se quedó con los campeonatos. Ante los reclamos que hubo en cuánto a reconocimiento, esa campaña generó la creación de la Supercopa Internacional, que le dio cupo al líder de la anual. La Academia se quedó con esa estrella frente al Xeneize en Abu Dhabi.

LE PUEDE INTERESAR

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

LE PUEDE INTERESAR

El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe

Finales pendientes entre Boca y River: una Supercopa y un Trofeo de Campeones

Por su parte, años atrás, nunca hubo reconocimiento para el mejor de la temporada ya que con los Apertura y Clausura, se le dio estrella al mejor del semestre. Por ejemplo, hay grandes campañas de Boca donde no conquistó ninguno de los torneos, pero lideró el año como en 1993/94 (junto a Vélez, con 48 puntos), 2002/03 (junto a River, con 79 puntos), 2007/08 (79 puntos) y 2013/14 (junto a Vélez, con 61 puntos). Lo mismo le ocurrió a Lanús en 2008/09, donde sacó 75 unidades.

Después hubo grandes campañas en la que tampoco los clubes sumaron estrellas en la temporada: la de River, en la 1999/00 donde obtuvo 86 puntos o la de San Lorenzo, en 2000/01 donde sumó 81 unidades, entre otras.

FINALES PENDIENTES

Más allá de las estrellas que podrían sumar algunos equipos en caso que haya un pedido formal o que la AFA lo autorice, hubo finales que nunca se disputaron. Algunas seguramente no se llevarán a cabo, pero hay otras que quizás podrían realizar en algún momento.

Dos de las más destacadas son las que tienen que jugar Boca y River: ambos nunca disputaron la final del Trofeo de Campeones del 2020 y la Supercopa Argentina del 2021.

Inclusive, por el Trofeo de Campeones, River jugó un partido ante Banfield que ganó en 2024 (subcampéon de la Copa Maradona 2020 y subcampeón de la Anual), pero nunca se disputó la final ante el Xeneize, más allá de que hubo intención de realizarla. Finalmente no sucedió por cuestiones de calendario.

Después hubo otras competencias que jamás se terminaron, como la Copa Escobar de 1946 (nunca se pasó de semifinales), la Copa de Competencia de 1952 (abandonada en cuartos de final), la Copa Competencia Británica George VI de 1948 (abandonada en octavos de final) o la Copa Argentina de 1970, donde nunca se jugó la final de vuelta entre San Lorenzo y Vélez.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central

En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA

Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
+ Leidas

Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo

Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

¿Y si todos piden más estrellas?

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso

En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
Últimas noticias de Deportes

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe

Úbeda despejó las dudas y confirmó el once titular

Gallardo le da forma al equipo que irá al Cilindro
Espectáculos
VIDEO. Música y streaming: La Plata celebró a la juventud
Raúl Lavié cierra la Semana de la Música en el Pasaje Dardo Rocha
“Me soltaron la mano”: apareció Lissa y evidenció la feroz interna de Bandana
Se supo: cuándo será el último día de Yanina Latorre como panelista de “LAM”
“Te caés de soberbio”: tensión en el programa de Moria
Policiales
Miedo a plena luz del día: feroz entradera a una jubilada en Olmos
El fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado
El ex ministro Jorge D’Onofrio más complicado
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
Porcelanatos robados y dos aprehendidos en Berisso
Política y Economía
Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate
Santilli fue recibido por Zamora y acordaron apoyar el Presupuesto
Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo
Mauricio Macri insiste e insiste con China
La UCR renovará su conducción el 12 de diciembre: quién pica en punta
La Ciudad
Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal
Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura
Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti
En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla