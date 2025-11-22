¿Y si todos piden más estrellas?

la decisión de tapia de darle un título a central, sigue generando ruido en el fútbol argentino / web

La decisión de AFA de darle un título a Rosario Central por haber liderado la tabla anual sigue dando tela para cortar. Sobre todo, porque nunca nadie supo que estaba este título en juego. Ante esto, hubo varios equipos que también fueron los mejores del año en cuánto a puntos, pero que nunca tuvieron reconocimiento.

Si bien ningún elenco realizó un pedido oficial, desde la instauración de los torneos cortos en 1991 hasta 2015 (en 2016, hubo la excepción de uno) y la vuelta de estos formatos en 2020 con la Copa de la Liga (hasta el año pasado también hubo una liga), el primer puesto en la anual solo otorgó la clasificación a la Copa Libertadores.

Uno de los ejemplos más recientes es Vélez, que en 2024 fue el mejor del año con 76 puntos más allá de haber obtenido la Liga Profesional. Sin embargo, no recibió ningún reconocimiento por su buen año. “Espero que le den el reconocimiento a Vélez si se lo dieron a Central”, dijo Guillermo Barros Schelotto horas atrás.

Varios equipos lideraron la tabla anual y no fueron reconocidos con una conquista

Lo mismo ocurrió con River en 2023, donde alcanzó una cifra récord de 85 puntos entre la Copa de la Liga y la Liga Profesional (de la

Después, en 2022, pese a no salir campeón de ningún certamen local, Racing lideró la tabla anual con 80 puntos más allá que Boca se quedó con los campeonatos. Ante los reclamos que hubo en cuánto a reconocimiento, esa campaña generó la creación de la Supercopa Internacional, que le dio cupo al líder de la anual. La Academia se quedó con esa estrella frente al Xeneize en Abu Dhabi.

Finales pendientes entre Boca y River: una Supercopa y un Trofeo de Campeones

Por su parte, años atrás, nunca hubo reconocimiento para el mejor de la temporada ya que con los Apertura y Clausura, se le dio estrella al mejor del semestre. Por ejemplo, hay grandes campañas de Boca donde no conquistó ninguno de los torneos, pero lideró el año como en 1993/94 (junto a Vélez, con 48 puntos), 2002/03 (junto a River, con 79 puntos), 2007/08 (79 puntos) y 2013/14 (junto a Vélez, con 61 puntos). Lo mismo le ocurrió a Lanús en 2008/09, donde sacó 75 unidades.

Después hubo grandes campañas en la que tampoco los clubes sumaron estrellas en la temporada: la de River, en la 1999/00 donde obtuvo 86 puntos o la de San Lorenzo, en 2000/01 donde sumó 81 unidades, entre otras.

FINALES PENDIENTES

Más allá de las estrellas que podrían sumar algunos equipos en caso que haya un pedido formal o que la AFA lo autorice, hubo finales que nunca se disputaron. Algunas seguramente no se llevarán a cabo, pero hay otras que quizás podrían realizar en algún momento.

Dos de las más destacadas son las que tienen que jugar Boca y River: ambos nunca disputaron la final del Trofeo de Campeones del 2020 y la Supercopa Argentina del 2021.

Inclusive, por el Trofeo de Campeones, River jugó un partido ante Banfield que ganó en 2024 (subcampéon de la Copa Maradona 2020 y subcampeón de la Anual), pero nunca se disputó la final ante el Xeneize, más allá de que hubo intención de realizarla. Finalmente no sucedió por cuestiones de calendario.

Después hubo otras competencias que jamás se terminaron, como la Copa Escobar de 1946 (nunca se pasó de semifinales), la Copa de Competencia de 1952 (abandonada en cuartos de final), la Copa Competencia Británica George VI de 1948 (abandonada en octavos de final) o la Copa Argentina de 1970, donde nunca se jugó la final de vuelta entre San Lorenzo y Vélez.