Información General |Festejo mexicano

El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo

El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo

Fátima Bosch

22 de Noviembre de 2025 | 02:26
Edición impresa

La mexicana Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025 en Tailandia, luego de haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con un ejecutivo del certamen que desató una ola de apoyo feminista a la concursante.

Como se vio en una transmisión en vivo que se hizo viral, el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil cuestionó y hasta llamó “tonta” en una reunión a Miss México, de 25 años, por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales. Bosch, modelo y diseñadora, abandonó furiosa la sala, seguida por algunas de sus compañeras.

“Lo que ha hecho su director es una falta de respeto: me dijo tonta”, aseguró la mexicana ante los periodistas presentes. “El mundo debe ser testigo de esto, porque somos mujeres independientes y este espacio nos permite hacer oír nuestra voz”.

Fuerte rechazo

El incidente provocó el rechazo de múltiples celebridades y personajes de la vida pública, incluida la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien resaltó a Bosch como “ejemplo de cómo las mujeres” deben “alzar la voz”.

“Ella levanta la voz. Dice: ‘hay una injusticia, no me parece’. Se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando”, dijo la mandataria, al ser interrogada sobre el tema en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum resaltó que la joven mexicana debe ser un “ejemplo” para su país, en particular para las mujeres.

Nawat tuvo que disculparse posteriormente.

Tras el altercado en el concurso de belleza, Bosch ha ocupado amplios espacios en medios y redes sociales en México sobre su respuesta firme durante el incidente, lo que acentuó la expectación ante el concurso.

La recién coronada ganadora declaró en una rueda de prensa que le gustaría ser recordada como “una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma” y “una persona que cambió, un poco, el prototipo de lo que es una Miss Universo”.

En Villahermosa, la capital del estado de Tabasco de donde es originaria la joven, miles de personas se reunieron en un estadio de béisbol para seguir el concurso en directo.

“¡México, México!”, clamaba la multitud que irrumpió en gritos y aplausos de júbilo cuando la tabasqueña fue coronada, mientras el cielo se iluminaba de fuegos pirotécnicos, reportaron medios locales.

“Cada paso que di en ese escenario era llevando mi bandera en el corazón, porque lo que yo quería venir a enseñar al mundo era lo que es una mujer mexicana”, dijo Bosch en español durante la rueda de prensa.

Las concursantes de Venezuela, Costa de Marfil, Filipinas y Tailandia también llegaron a la ronda final este año, seleccionadas entre más de 120 mujeres que competían por el título en un certamen considerado uno de los “cuatro grandes” concursos de belleza mundiales.

Durante la ceremonia en Tailandia, además se reveló que Puerto Rico será la sede del concurso en su edición de 2026.

Caos tras bastidores

Antes de que Bosch fuera coronada reinó el caos entre los bastidores del certamen. Otro drama en la recta final fue la renuncia de dos de los ocho jueces esta semana, uno de los cuales alegó que el concurso estaba amañado por una “votación secreta e ilegítima” celebrada sin el jurado oficial.

“Esta votación fue realizada por personas que no son miembros reconocidos del jurado oficial”, escribió el compositor francés Omar Harfouch en un comunicado en Instagram.

Afirmó que al menos una de las personas involucradas tenía una “relación sentimental con una concursante”, sin nombrar a nadie.

La Organización Miss Universo negó las acusaciones y afirmó que “no se creó ningún jurado improvisado”.

El exfutbolista francés Claude Makelele también se retiró como evaluador, alegando “razones personales imprevistas” en redes sociales.

Además, durante la ronda de trajes típicos del miércoles, Miss Gran Bretaña, Danielle Latimer, tropezó y cayó de bruces en el escenario mientras lucía un atuendo inspirado en el personaje cockney Eliza Doolittle.

La concursante de Jamaica, Gabrielle Henry, tuvo que ser hospitalizada después de también caerse del escenario principal durante la presentación de los vestidos de noche, informó el presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, en un comunicado.

El director de relaciones públicas de Miss Universo Jamaica, Shannon-Dale Reid, dijo que Henry estaba “descansando bajo observación médica” y que no había sufrido lesiones graves.

El jueves se negó a hacer comentarios sobre su estado y la causa de su caída.

 

