Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa



Un hombre de 41 años, identificado como Antonio Miguel Aquino, fue encontrado sin vida en la vereda de su vivienda en Altos de San Lorenzo, durante la madrugada del miércoles.

El episodio ocurrió luego de que su pareja realizara una llamada al 911 tras mantener una discusión dentro de la casa. Minutos después, al salir a la puerta, la mujer encontró al hombre tendido en el piso e inmediatamente pidió asistencia.

Una ambulancia del SAME llegó al lugar y los profesionales constataron el fallecimiento. En la escena trabajaron efectivos policiales y personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nº 8 y el Juzgado de Garantías Nº 3. La causa fue caratulada como suicidio, aunque se analizaron todas las circunstancias previas para establecer con precisión lo ocurrido.

El hecho generó conmoción entre los vecinos del barrio, que alertaron por la presencia de móviles policiales y el amplio despliegue pericial en horas de la madrugada.