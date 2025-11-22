Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

La Ciudad |Malestar vecinal

Una empresa debía realizar desagües pero se frenó el trabajo. Frentistas impidieron que la compañía a cargo se llevara los caños

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

Los vecinos frenaron el retiro de los materiales / El Dia

22 de Noviembre de 2025 | 02:15
Edición impresa

Los vecinos de La Hermosura, Villa Elvira, denuncian que la empresa contratada por el municipio para realizar las obras hidráulicas en el barrio detuvo los trabajos, debido a que se habrían interrumpido los pagos fijados. Ante esta situación, la comunidad inició una junta de firmas para formalizar el reclamo ante las autoridades comunales, por “incumplimiento de los acuerdos asumidos”.

Los residentes contaron que, tras el anuncio de las obras en septiembre, sólo se realizó el zanjeo de dos cuadras y se distribuyeron caños por el barrio para iniciar los trabajos. Sin embargo, el martes pasado un camión comenzó a retirar los materiales, pero los vecinos se reunieron para exigir que los devolvieran.

“Se llevaron un montón de caños. Pero cuando nos dimos cuenta, le cortamos el paso al camión con autos y con la presencia de los vecinos. Empezamos a negociar y finalmente logramos que volvieran a bajar los caños y los dejaran nuevamente donde estaban”, indicó Germán, al relatar el momento que se vivió en el barrio.

A su vez, una vecina comentó que “es muy angustiante tener que reaccionar de esta manera para visibilizar lo que ocurre. El compromiso lo asumió el Intendente hace más de dos meses ¿es todo teatro? De todo lo que dijeron sólo empezaron el zanjeo que ya se interrumpió. Es muy triste”, indicó la portavoz barrial.

Frente al reclamo, se indicó que en el barrio se hizo presente un funcionario de la Dirección de Hidráulica de la comuna, quien informó que la obra se retomaría en febrero.

Ante esta situación, los vecinos redactaron una nota pública en la cual resaltan que “sólo es necesario que se cumpla con el compromiso, ya que el resto de las autoridades ni siquiera responde el teléfono”.

Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti

En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”

También se recordó que el reclamo por mejoras en el barrio lleva varios años y, al remarcar la importancia de las obras hidráulicas, se explicó que cuando llueve más de 50 milímetros, las calles se vuelven intransitables.

Para formalizar el planteo expuesto en la nota juntan firmas bajo la consigna: “Solicitada vecinal por incumplimiento de acuerdos asumidos por la Municipalidad de La Plata sobre obras en el Barrio La Hermosura”.

Según se informó, el reclamo formal será presentado la semana próxima, ante diferentes organismos, con el fin de lograr que se cumplan con los compromisos asumidos.

Ante la consulta sobre el reclamo vecinal, desde el Municipio se indicó a este diario que “esas obras se realizaron y se terminaron”. A la vez, sobre el retiro de los caños, se indicó que son los que “sobraron” y “se van a colocar en un cruce de calle”. Además, se afirmó: “Está prevista una segunda etapa de obras en el lugar, pero la primera ya está finalizada”.

En su demanda, los vecinos hacen hincapié en los acuerdos asumidos por integrantes de la gestión municipal el día 30 de agosto, en una mesa de trabajo realizada en la plaza del barrio, situada en la calle 641 y diagonal 131, que fueron ratificados en los anuncios del Intendente, durante su visita al barrio, el 11 de septiembre.

El compromiso incluyó resolver problemáticas que hace años no tienen respuesta, como la necesidad de luminarias, mantenimiento de los espacios verdes, la recolección de residuos y la inseguridad vial.

 

