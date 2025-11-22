Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Deportes |Continuaría la línea de cuatro defensores

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

El plantel entrenó ayer en UNO, donde Domínguez paró un equipo, aunque sigue manteniendo varios interrogantes en el once

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

el plantel de estudiantes viaja al mediodía hacia rosario / @edelp

22 de Noviembre de 2025 | 02:45
Edición impresa

Estudiantes se entrenó en las instalaciones del Estadio UNO, donde el entrenador Eduardo Domínguez dio indicios del equipo, con sorpresas en la delantera.

El Pincha se prepara su expedición a Rosario, en donde será parte indirectamente de la “fiesta canalla”, tras el reconocimiento de Campeón de La Liga otorgado por la AFA. Es por eso, que para dicho partido, el DT analiza variantes, para no repetir la película del pasado junio, donde en la misma instancia del Apertura, cayó 2-0.

En este sentido, ante la falta de las figuritas más importantes del equipo como Santiago Ascacibar y Guido Carrillo, el Barba busca alternativas, y se recuesta sobre sus hombres de confianza.

En lo que respecta a la práctica matutina de ayer en 1 y 57, el técnico paró un equipo que fue sufriendo modificaciones con el transcurso del entrenamiento. Si bien al inicio fue alternando con jugadores que vienen siendo titulares y suplentes, a medida que el tiempo corrió, fue dando indicios de el posible armado de la estructura inicial del equipo.

Por su parte, dejó sin efecto la línea de cinco defensores, ya que en primer termino, Eric Meza y Gastón Benedetti fueron los marcadores de punta. Más tarde la zaga central integró a Leandro González Pirez y Santiago Núñez. Además, Gómez, Pierani, Rodríguez y Arzamendia tuvieron sus minutos.

El plantel albirrojo viaja hoy al mediodía para Rosario y queda concentrado

El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe

Úbeda despejó las dudas y confirmó el once titular

En el mediocampo, el trinomio compuesto por Mikel Amondarain, Cristian Medina y Ezequiel Piovi tomó fuerza para ser de la partida en la tarde dominical de Rosario. Pese a que también se asomaron otros nombres como Alexis Castro o Leonardo Suárez, quienes se encuentran más marginados.

Por otro lado, en la zona ofensiva, fue donde más dudas mantuvo el entrenador, quien al no tener a su Tanque de referencia como el magdalenense busca respuestas en otros futbolistas.

De esta forma, fue rotando con Lucas Alario, Facundo Farías, Fabricio Pérez y Tiago Palacios. Dejando en claro, que es una de las posiciones que más preocupaciones le genera. Pese a que el colombiano Edwuin Cetré tiene todas las fichas para jugar ahí.

El plantel de Estudiantes emprenderá el viaje hoy el mediodía a hacia Rosario, y quedará concentrado para el partido de mañana a las 17.30 ante el Canalla en el Gigante de Arroyito.

 

El León emprende el viaje a Rosario con dudas
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

