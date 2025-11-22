Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“El Médico y El Gentilhombre”

22 de Noviembre de 2025 | 02:25
Edición impresa

■ HOY

MÚSICA

After jump.- Al término del gran premio Ciudad de La Plata en el Club Hípico La Plata, 52 y 118, Paseo del Bosque, con DJ y show en vivo, barras, food trucks.

Guía de cines

El jazz cautivó al público en el Salón Dorado del Palacio Municipal

Coro Lírico Va.- A las 20 en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario, 124 y 49. Entrada libre y gratuita.

Las Pelotas.- A las 20.30 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Semana de la Música: Aniversario de La Plata.- A las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presenta Raúl Lavié y Sindicato Argentino de Boleros. A las 20, diferentes shows en centros culturales de la Ciudad.

Sueño de pescado.- A las 19 en Atenas, 13 entre 58 y 59.

Lisandro Aristimuño trío.- A las 22 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

TanGodoy.- A las 21 en Camino Centenario y 503, cena show con Sonia Godoy.

Gala lírica.- A las 20.30 en la Sala Alberto Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo de la Orquesta y el Coro Estables, el Coro de Niños y destacados cantantes solistas, bajo la dirección de Carlos Vieu. Interpretarán fragmentos de famosos títulos de Verdi, Bizet y Puccini. Gratis con reserva online.

Benja López.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.

Agustina Sarli + Ale Chaves + Dani Siscar.- A las 21 en “G”, 71 entre 17 y 18, cena show rock nacional en vivo.

CINE

Las corrientes.- A las 17 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Milagros Mumenthaler.

El príncipe de Nanawa.- A las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Clarisa Navas.

TEATRO

Recuerdos del futuro: mi abuela es una súper modelo.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Sobreviviré, otras amigas desgraciadas.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de Hugo Marcos.

1999, pequeño testamento apócrifo.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, con dramaturgia y dirección de Ruben Monreal.

El Médico y El Gentilhombre, versión sobre textos de Moliere.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con dirección de César Palumbo.

Luces en el espejo.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal de Rodrigo Mauregui, dirigido por Santiago Ríos.

Pablo Cordonet.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Fabián Sigot: rápido y gracioso.- A las 21 y 23 en La Nonna, 3 esquina 47.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, transformismo y humor.

INFANTILES

Payaso Manotas: circo y humor.- A las 16.30 en Del otro Lado del Árbol, 14 y 66, festeja su cumpleaños número 23 con show y torta.

EXPOSICIONES

Teatro Argentino: 135 años en escena.- A partir de hoy se podrá recorrer el foyer del primer piso del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con una muestra que propone, a través de objetos, documentos y fotografías, un viaje por la memoria del primer coliseo bonaerense, que abrió sus puertas el 19 de noviembre de 1890. Gratis.

 

■ MAÑANA

MÚSICA

Gala lírica.- A las 18 en la Sala Alberto Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo de la Orquesta y el Coro Estables, el Coro de Niños y destacados cantantes solistas, bajo la dirección de Carlos Vieu. Interpretarán fragmentos de famosos títulos de Verdi, Bizet y Puccini. Gratis con reserva online.

Convergencia.- A las 21 en Centro Cultural La Ferretería , 57 entre 11 y 12.

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en 49 n° 879, entre 12 y 13, se presentará el concertista de piano Ciro Rolón, interpretando el Preludio, Coral y Fuga, FWV. 21 de César Frank ; el Etude de Tableau, op. 33 N° 7 y los Moment Musicaux Op. 16 n° 1, 3 y 4 de Serguéi Rachmaninoff y de Frédéric Chopin el Nocturno en do menor op. 48 n° 1 y la Balada n° 4 en fa menor op. 52. Gratis.

Rizomática + Fatiga Mental + Thispersers.- A las 20.30 en La Gran 7 - Arte y Cultura, 62 entre 1 y 115.

CINE

Las corrientes.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Milagros Mumenthaler.

Rescatando al Soldado Ryan.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Steven Spielberg en el marco del Ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.

Muña Muña.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Paula Morel.

Entremedio.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Martín Gamaler.

TEATRO

Rosaura alle Dieci.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, versión teatral de la novela “Rosaura a las Diez” a cargo de la compañía italiana Teatro del Sangro; un misterio por resolver, cinco puntos de vista diferentes, cada uno creíble, ninguno definitivo. En idioma italiano y con subtítulos.

Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal escrito e interpretado por Rodrigo Mauregui y dirigido por Santiago Ríos.

Alejandro Dolina + Cora Barengo.- A las 20.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. La noche extraviada o los libretistas del mundo, con texto de Alejandro Dolina y poesías de Cora Barengo.

DANZA

El regreso.- A las 20.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de Baile Flamenco de Luciana Abelenda.

 

■ LUNES

Latidos: la danza como pulso del corazón.- A las 18 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Un espectáculo que une música, danza y emoción.

 

en el Argentino se puede recorrer la muestra "135 años en escena"

"El Médico y El Gentilhombre"

