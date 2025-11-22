Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Policiales

Aprehenden a dos menores tras el hurto de un auto en Melchor Romero

Aprehenden a dos menores tras el hurto de un auto en Melchor Romero
22 de Noviembre de 2025 | 08:01

Escuchar esta nota

Un auto que había sido robado en Melchor Romero fue recuperado este martes luego de un operativo cerrojo que permitió la aprehensión de dos menores de edad, quienes quedaron filmados por cámaras de seguridad en el momento en que sustraían el vehículo.

El episodio ocurrió en la zona de 520 entre 170 y 171, donde un Volkswagen Gol rojo fue robado durante la tarde. Según informaron fuentes policiales, personal del GTO de la Comisaría 14ta tomó conocimiento del hecho y, tras analizar las imágenes de la zona, identificó a dos jóvenes que se llevaban el vehículo.

Con el apoyo del Comando de Patrullas, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar el auto abandonado en 163 y 501, con una falla mecánica. En ese momento, los dos sospechosos —ambos menores— descendieron del rodado e intentaron escapar, pero fueron rápidamente reducidos por los efectivos.

Las autoridades confirmaron que los menores coinciden con las imágenes registradas en cámaras de seguridad. La Fiscalía Juvenil de La Plata dispuso las actuaciones de rigor y ordenó que fueran entregados a sus progenitores.

Por último, el vehículo fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes, mientras que la investigación continúa para determinar cómo se produjo la maniobra delictiva.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central

En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA

Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
+ Leidas

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en Las Vegas pero es investigado: se metió en la Q2 en una pista "enjabonada" y largaría 15º

¿Y si todos piden más estrellas?

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

El Pincha y la chance de disputar una nueva final el próximo año

El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo

Cornejo le vació un acto al ministro de Defensa
Últimas noticias de Policiales

Miedo a plena luz del día: feroz entradera a una jubilada en Olmos

El fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado

El ex ministro Jorge D’Onofrio más complicado

Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
Deportes
Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas: se corre después de la medianoche, ¿dónde verlo?
VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en Las Vegas pero es investigado: se metió en la Q2 en una pista "enjabonada" y largaría 15º
¿Y si todos piden más estrellas?
El León emprende el viaje a Rosario con dudas
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
Espectáculos
VIDEO. Música y streaming: La Plata celebró a la juventud
Raúl Lavié cierra la Semana de la Música en el Pasaje Dardo Rocha
“Me soltaron la mano”: apareció Lissa y evidenció la feroz interna de Bandana
Se supo: cuándo será el último día de Yanina Latorre como panelista de “LAM”
“Te caés de soberbio”: tensión en el programa de Moria
La Ciudad
La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Sábado fresco y agradable en La Plata: cómo sigue el finde XXL
Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal
Información General
VIDEO. El finde toma color: amplio movimiento turístico
El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo
Los números de la suerte del sábado 22 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
La ANMAT suspendió la producción de un conocido laboratorio de medicamentos de Quilmes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla