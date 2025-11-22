Aprehenden a dos menores tras el hurto de un auto en Melchor Romero

Un auto que había sido robado en Melchor Romero fue recuperado este martes luego de un operativo cerrojo que permitió la aprehensión de dos menores de edad, quienes quedaron filmados por cámaras de seguridad en el momento en que sustraían el vehículo.

El episodio ocurrió en la zona de 520 entre 170 y 171, donde un Volkswagen Gol rojo fue robado durante la tarde. Según informaron fuentes policiales, personal del GTO de la Comisaría 14ta tomó conocimiento del hecho y, tras analizar las imágenes de la zona, identificó a dos jóvenes que se llevaban el vehículo.

Con el apoyo del Comando de Patrullas, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar el auto abandonado en 163 y 501, con una falla mecánica. En ese momento, los dos sospechosos —ambos menores— descendieron del rodado e intentaron escapar, pero fueron rápidamente reducidos por los efectivos.

Las autoridades confirmaron que los menores coinciden con las imágenes registradas en cámaras de seguridad. La Fiscalía Juvenil de La Plata dispuso las actuaciones de rigor y ordenó que fueran entregados a sus progenitores.

Por último, el vehículo fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes, mientras que la investigación continúa para determinar cómo se produjo la maniobra delictiva.