Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

La Ciudad

La Plata sigue de fiesta: OLGA y su streaming llenan de música la Plaza Moreno

21 de Noviembre de 2025 | 12:59

Escuchar esta nota

La Plata sigue en modo cumpleaños y la música sigue siendo el pulso de la celebración. Este viernes 21, desde las 13horas y con entrada gratuita, Plaza Moreno será el gran escenario donde Tapados de Música, el ciclo de Olga con Paula Chaves, Nacho Elizalde y todo el equipo, desplegará una jornada pensada para mezclar ritmos, generaciones y sorpresas en vivo.

Desde el programa "Soñé que Volaba", el conductor Migue Granados anunció que "por una cuestión técnica" el evento se retrasaba una hora, por lo que comenzará a las 13, informaron. 

Con Kapanga, Jóvenes Pordioseros y Los Pericos como clásicos infaltables, la grilla también trae una selección de artistas que representan lo nuevo, lo emergente y lo diverso de la escena nacional. Entre ellos, una serie de nombres que vienen creciendo a pura constancia, identidad y experimentación.

Además, también estarán Luz Gaggi, Acru y también bandas como 1915, Asan, BB Asul, Little Boogie, Militantes del Climax y Nuestro Romance.

Conociéndolos un poco más

Luz Gaggi

La voz platense que deslumbró en La Voz Argentina y que hoy sostiene una carrera en pleno ascenso. Dueña de un registro poderoso y sensible, combina pop con soul y una estética cuidada que la volvió referente entre las nuevas artistas jóvenes. Sus shows suelen moverse entre lo íntimo y lo explosivo: una cantante que se para en escena como si hubiera nacido ahí.

Acru

Uno de los raperos más respetados del país. Surgido de las plazas, hoy es un artista integral: escritura afilada, flow técnico, rimas profundas y una propuesta que fusiona boom bap clásico con producciones contemporáneas. Acru no improvisa arriba del escenario: construye una experiencia. Cada show suyo es una demostración de oficio y una lección para quienes siguen el rap argentino.

1915

Una de las bandas jóvenes más sólidas del rock-pop actual. En sus discos conviven arreglos cuidados, guitarras limpias y un sonido moderno con tintes funk y new wave. 1915 destaca por su madurez compositiva y su pulso bailable sin perder profundidad. 

Asan

Productor, beatmaker y responsable de varios hits que marcaron al trap argentino. Asan es sinónimo de sensibilidad electrónica: texturas digitales, beats minimalistas y un estilo propio que mezcla oscuridad, melodía y experimentación. En vivo, su propuesta se siente como un viaje sonoro que une club, bedroom pop y cultura urbana.

BB Asul

Una de las voces más frescas del indie-pop argentino. Melodías etéreas, letras personales y un estilo visual que la acompaña con coherencia. Su música tiene esa mezcla de dulzura y melancolía que conecta al instante.

Little Boogie

Groove, swing y una energía retro-modernosa que invita al baile desde el primer tema. Little Boogie toma elementos del rhythm & blues, del soul y del rock clásico para construir un sonido cálido, alegre y contagioso. 

Militantes del Climax

Colectivo musical que fusiona funk, hip hop, soul y jazz, con una potencia en vivo difícil de igualar. Vientos, bases grooveadas, rap, coros y una actitud que hace honor a su nombre: todo sube, todo

Nuestro Romance

Una de las nuevas apuestas del rock romántico, pero que también hace covers de otros géneros. Canciones luminosas, letras sensibles y un clima sonoro que mezcla guitarras suaves con sintetizadores delicados. Ideal para quienes buscan melodías cálidas, con un toque nostálgico.

 

 

Foto: Adrián Sosa

