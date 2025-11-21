Sin filtro: las fotos y los videos de la policía hot suspendida

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"
La cúpula directiva de la Policía de la Ciudad pasó a disponibilidad a una oficial, por haberse mostrado en sus redes sociales en actitudes “indecorosas”, y solicitó además la intervención del departamento de Asuntos Internos.
Por lo tanto, la joven quedará apartada de sus funciones, al menos momentáneamente, y en las próximas semanas se definirá su situación, aunque seguramente será exonerada.
En las imágenes “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”, expresa el comunicado de la fuerza.
Asimismo, en la nota se especifica que “dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Publica plasmados en la Ley 5688”.
