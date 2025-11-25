Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Policiales |LA AGENTE DECLARÓ QUE LO HIZO POR NECESIDAD

“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución

25 de Noviembre de 2025 | 04:03
Edición impresa

Nicole, la joven oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que fue suspendida luego de que se viralizaran sus videos eróticos grabados con el uniforme, rompió el silencio y explicó los motivos que la llevaron a generar contenido para adultos en TikTok y otras plataformas.

“Lo hice por necesidad”, afirmó. La agente, de 25 años, contó que es madre y que sostiene económicamente a su familia.

De acuerdo a su relato, comenzó a vender contenido en octubre, mientras estaba bajo licencia médica: “Cuando estás con licencia, la policía te descuenta la mitad del sueldo. Son 600 mil pesos y no alcanza”.

Mientras tanto, el abogado Rodrigo Tripolone pidió que se investigue el caso como trata de personas con fines de explotación sexual. En su escrito, presentado ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, sostuvo que lo ocurrido “no puede analizarse solo como una falta disciplinaria” y que existen “indicios de un entramado más complejo”.

Según su planteo, la policía suspendida sería la figura central de un grupo de cuentas que publican contenido erótico monetizado y que comparten producciones junto a otras mujeres jóvenes.

“Lo que me llama la atención es el morbo de la gente que no logra dimensionar el hecho. Habría una o varias víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Seguramente que detrás funcione una organización que capte personas con fines de explotación sexual”, señaló Tripolone.

