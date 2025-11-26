El hermano de Diego Fernández Lima pidió que la Justicia revoque el sobreseimiento de Graf

El hermano de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos aparecieron en un chalet del barrio porteño de Coghlan, expresó hoy que “ojalá” la Justicia revoque el sobreseimiento de Cristian Graf.

Javier, que asistió este miércoles a la audiencia realizada en Viamonte 1147, sostuvo: “Me sentí cómodo, es la primera vez que presenció una, calculo que fue algo normal en un proceso penal”.

El familiar de la víctima anhela que los jueces de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revoquen el sobreseimiento de Graf, imputado por los delitos de encubrimiento y supresión de evidencia.

“Siempre tengo expectativas, la esperanza es lo último que voy a perder. Ojalá pase”, manifestó Javier, quien dio el último adiós a Diego el sábado en la casa velatoria Nardi.

En este sentido, remarcó que fue “terrible” la despedida de la víctima, quien había desaparecido el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires y cuyos restos fueron hallados en una casa que alquiló el cantante Gustavo Cerati (fallecido el 4 de septiembre de 2014) en la avenida Congreso 3742. Los magistrados tienen un plazo de 10 días hábiles para dar a conocer la resolución.