Brutal ataque en Barrio Norte: una pareja de jubilados fueron víctimas de una violenta banda delictiva

Esta noche, una pareja de jubilados fue víctima de un brutal ataque cuando descansaba en su viivienda de Barrio Norte. Tres delincuentes armados, irrumpieron con gran violencia en el interior de la finca, lugar en el que se apropiaron de objetos, agredieron al hombre de la casa y se escaparon raudamente. Fuerte malestar en la zona ante los reiterados episodios que tienen en vilo a los frentistas desde hace tiempo.
Según informaron fuentes a este medio, el asalto se cometió minutos después de las 21 horas, cuando los tres sujetos armados se colaron en el domicilio de los dos adultos mayores a través de los techos. En esa línea, se supo que el jubilado recibió un culatazo, lo que le provocó heridas y dejó en shock a las víctimas.
Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga en un auto Toyota Corolla de color blanco, móvil en el que desaparecieron antes de la llegada de la policía y el alerta vecinal.
El episodio generó consternación entre los frentistas, que denunciaron un fuerte aumento de la inseguridad en la zona. Muchos aseguran que estos hechos se reproducen con frecuencia, y reclamaron una mayor presencia policial. Cabe resaltar que en muchas oportunidades las modalidades delictivas han sido violentas, como casos de robos a mano armada, asaltos a jubilados y saqueos domiciliarios.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
