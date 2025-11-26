Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Chiqui Tapia rompió el silencio tras la polémica en Rosario: "Me quedan muchos años más"
26 de Noviembre de 2025 | 22:17

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, volvió a referirse a la ola de críticas, cuestionamientos y conflictos que atraviesa el fútbol argentino, defendiendo su continuidad al frente del organismo y relativizando las acusaciones sobre mala gestión. 

Durante un reciente discurso en una asamblea dirigencial, Tapia sostuvo: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más”. 

Con esa frase, el dirigente buscó contextualizar las críticas actuales dentro de una larga historia de altibajos institucionales en la AFA, insinuando que este tipo de crisis no son un hecho excepcional sino parte del devenir habitual del fútbol argentino.

Tapia además defendió su gestión y la estructura dirigencial que encabeza, con el siguiente mensaje: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”.

 Luego, en una clara referencia para el mandamás Pincha, el actual titular de la AFA señaló: "Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano se clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino".

"Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores comunicando, los jugadores jugando, los técnicos dirigiendo y nosotros los dirigentes corrigiendo los errores. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino", aseguró Tapia.

