Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |LA GUERRA EN EUROPA DEL ESTE

Avanza la negociación por Ucrania y un enviado de EE UU viajará a Rusia

27 de Noviembre de 2025 | 03:34
Un alto funcionario del Kremlin confirmó ayer que el enviado estadounidense Steve Witkoff visitará Moscú la próxima semana mientras los esfuerzos para encontrar un consenso para poner fin a la guerra de casi cuatro años entre Rusia y Ucrania cobran impulso.

Pero Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores del presidente ruso, Vladimir Putin, insistió en que los funcionarios del Kremlin aún no han visto una propuesta de paz norteamericana, a pesar de que representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania mantuvieron conversaciones el fin de semana en Ginebra, Suiza.

“El contacto continúa, incluso por teléfono, pero aún nadie se ha sentado en una mesa redonda para discutir esto punto por punto. Eso no ha sucedido”, indicó Ushakov a los medios estatales rusos.

Los funcionarios ucranianos no confirmaron si el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, quien en las últimas semanas ha desempeñado un papel destacado en los esfuerzos de paz, estaría en Kiev en los próximos días, como indicó el mandatario norteamericano Donald Trump el martes.

El plan de Trump para poner fin a la guerra se hizo público la semana pasada, desencadenando una serie de maniobras diplomáticas. La versión inicial parecía ser muy cercana a las demandas rusas para detener su invasión a su vecino. Después de las conversaciones del fin de semana en Ginebra entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski declaró que el plan podría ser “viable”, aunque quedan puntos clave por resolver. Un funcionario ucraniano dijo que Zelenski esperaba reunirse con Trump en los próximos días.

El papel de Witkoff en los esfuerzos de paz cobró renovada atención el martes cuando un informe indicó que asesoró a Ushakov, el asistente de Putin, sobre cómo debería presentar el líder ruso a Trump el plan de paz para Ucrania. Trump describió la estrategia de Witkoff como un procedimiento de negociación “estándar”.

