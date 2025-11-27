El “verde esperanza” tiñó a la bolsa de Nueva York

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
La Bolsa de Nueva York cerró ayer con subas, en la víspera del día de Acción de Gracias, impulsada por las esperanzas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed, banco central) en diciembre.
El Dow Jones subió un 0,67%, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,82% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,69%.
“El apetito por el riesgo aumenta en la víspera de Acción de Gracias”, día feriado durante el cual los mercados estadounidenses permanecerán cerrados, comentó José Torres, de Interactive Brokers. La sesión de mañana viernes, por su parte, será recortada en tres horas.
“Las acciones continúan mostrando una fortaleza generalizada tras el aumento de las probabilidades de una reducción de las tasas de interés en diciembre”, señalaron analistas de Briefing.com.
Varios indicadores económicos estadounidenses publicados esta semana reforzaron las previsiones de los inversionistas sobre un nuevo recorte de las tasas de un cuarto de punto.
La publicación ayer del “Libro beige” de la Reserva Federal (una encuesta periódica a actores económicos) mostró que el mercado laboral sigue en deterioro mientras la inflación persiste.
Estas expectativas de reducción de tasas también se han visto reforzadas por rumores de prensa según los cuales Kevin Hassett es el favorito para suceder a Jerome Powell al frente de la Fed el próximo año, según Torres.
Hassett, principal asesor económico de Donald Trump, aboga, al igual que el presidente, por reducir los tipos de interés.
En el ámbito empresarial “estamos viendo una rotación saludable: los inversores se están alejando de las acciones tecnológicas de gran capitalización y se dirigen hacia un conjunto más amplio de empresas”, explicó Jack Albin, de Cresset. El índice Russell 2000, que reúne 2.000 pequeñas y medianas empresas, avanzaba un 0,87% y se acercaba a sus récords del mes de octubre.
