Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"

En Estudiantes todo se vive a su manera. Y cuando se trata de la familia de Luis Álvarez Gelves, histórico referente del universo de filiales y uno de los impulsores del movimiento “Estudiantes para Todos”, la identidad Pincha atraviesa absolutamente todo: la casa, las charlas, los colores… y hasta las tortas de cumpleaños.
Esta vez, en pleno clima caliente por el caso del pasillo de campeones en Rosario, el enojo con la AFA y los cruces con el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, la celebración en la casa de los Álvarez Gelves volvió a mostrar que el sentimiento no se negocia.
Álvarez Gelves fue una figura clave en la articulación de las filiales y agrupaciones del club. Su trabajo tomó impulso en 2007 con el surgimiento de Estudiantes para Todos, un espacio que buscó abrir el club a una participación más amplia, acompañando la proyección dirigencial de Juan Sebastián Verón. Su aporte ayudó a modernizar estructuras, acercar hinchas y darle una identidad más horizontal al Pincha.
Ese legado se respira también puertas adentro: en su familia, todo gira alrededor de Estudiantes. Pura creatividad y lo han tomado de esa manera, pese al enojo que lleva esta situación por el simple hecho de estar en disconformidad con el título a Rosario Central.
En el festejo de cumpleaños de su hijo -rodeado de una familia entera marcada a fuego por los colores- apareció la torta que rápidamente se volvió tema de conversación entre quienes la vieron.
El diseño reproducía la escena que desató el último conflicto institucional: jugadores haciendo el pasillo, de espaldas, como en Rosario, con escudos del Pincha y, detrás, una maqueta del Estadio UNO. No faltó ningún detalle: la estética, la postura, el guiño a la polémica y la reafirmación de un mensaje.
#DeEspalda pic.twitter.com/0Y3l9qtyP7— Luis Alvarez Gelves (@agelves11) November 27, 2025
Pero la escena no terminó ahí. Al momento de cantar el feliz cumpleaños, todos los presentes se dieron vuelta de espaldas, imitando el gesto del pasillo y sumando las canciones que vienen acompañando las discusiones con la AFA.
Primero, el clásico “Estudió, Estudió”, y enseguida un fragmento: “Aunque la AFA no quiera, vamos a ganar, y la vuelta vamos a dar”, seguido por un cántico contra Tapia que evidencia el malestar acumulado por las decisiones recientes.
