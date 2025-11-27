Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |¡Sorprendieron a todos!

Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"

Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"
27 de Noviembre de 2025 | 08:57

Escuchar esta nota

En Estudiantes todo se vive a su manera. Y cuando se trata de la familia de Luis Álvarez Gelves, histórico referente del universo de filiales y uno de los impulsores del movimiento “Estudiantes para Todos”, la identidad Pincha atraviesa absolutamente todo: la casa, las charlas, los colores… y hasta las tortas de cumpleaños.

Esta vez, en pleno clima caliente por el caso del pasillo de campeones en Rosario, el enojo con la AFA y los cruces con el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, la celebración en la casa de los Álvarez Gelves volvió a mostrar que el sentimiento no se negocia.

Álvarez Gelves fue una figura clave en la articulación de las filiales y agrupaciones del club. Su trabajo tomó impulso en 2007 con el surgimiento de Estudiantes para Todos, un espacio que buscó abrir el club a una participación más amplia, acompañando la proyección dirigencial de Juan Sebastián Verón. Su aporte ayudó a modernizar estructuras, acercar hinchas y darle una identidad más horizontal al Pincha.

Ese legado se respira también puertas adentro: en su familia, todo gira alrededor de Estudiantes. Pura creatividad y lo han tomado de esa manera, pese al enojo que lleva esta situación por el simple hecho de estar en disconformidad con el título a Rosario Central.

La torta del pasillo

En el festejo de cumpleaños de su hijo -rodeado de una familia entera marcada a fuego por los colores- apareció la torta que rápidamente se volvió tema de conversación entre quienes la vieron.

El diseño reproducía la escena que desató el último conflicto institucional: jugadores haciendo el pasillo, de espaldas, como en Rosario, con escudos del Pincha y, detrás, una maqueta del Estadio UNO. No faltó ningún detalle: la estética, la postura, el guiño a la polémica y la reafirmación de un mensaje.

Pero la escena no terminó ahí. Al momento de cantar el feliz cumpleaños, todos los presentes se dieron vuelta de espaldas, imitando el gesto del pasillo y sumando las canciones que vienen acompañando las discusiones con la AFA.

Primero, el clásico “Estudió, Estudió”, y enseguida un fragmento: “Aunque la AFA no quiera, vamos a ganar, y la vuelta vamos a dar”, seguido por un cántico contra Tapia que evidencia el malestar acumulado por las decisiones recientes.

El Tren Roca normaliza su servicio tras un siniestro en Berazategui
Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"
Llegó el calor y reaparecieron los alacranes: invaden una casa a pasos de Plaza Moreno y meten miedo
La UNLP abre hoy sus puertas al Congreso Internacional de Odontología
Otra jornada de calor en La Plata: 31° de máxima y probabilidad de lluvias hacia la noche

