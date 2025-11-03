Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |LAS DECLARACIONES DEL ENTRENADOR EN CONFERENCIA DE PRENSA

Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”

Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”

Fernando Zaniratto

3 de Noviembre de 2025 | 01:40
Edición impresa

Luego del triunfo de Gimnasia por 1-0 ante River en el Estadio Monumental, el entrenador Fernando Zaniratto habló en conferencia de prensa, donde destacó el esfuerzo y desempeño de sus dirigidos: “Laburamos convencidos de lo que estábamos haciendo, más allá de los resultados ajenos y la situación. Los jugadores trabajaron bien, entregaron todo. Lo que cambió que tuvimos dos semanas de trabajo”.

A su vez, el DT también se expresó sobre la gran actuación del arquero tripero y del penal cobrado en la última jugada: “Insfrán hizo justicia. Atajó un penal importantísimos. Ganamos un partido en la cancha de River en un momento muy difícil para nosotros. Disfrutar de esta victoria y seguir”.

Por su parte, también sostuvo: “Lo que pasó en la semana no entramos en esa. Los jugadores respondieron no solo en este partido, más allá del mal trago del clásico. Tuvimos dos semanas para trabajar y lo hicieron con la máxima exigencia y hoy tuvieron el fruto”.

En cuanto al rival y lo que significa obtener un triunfo en ese escenario declaró: “Creo que no tomamos dimensión de lo que es ganarle a River acá. Viendo lo nuestro es importantísimo, ganar en esta situación es muy importante”.

Con relación a un análisis de lo sucedido comentó: “El primer tiempo también tuvimos algunas aproximaciones que por detalle no pudimos finalizar. Sabíamos de entrada que iba a ser muy difícil”.

Ya en el cierre de la conferencia dejó un mensaje para el Mundo Gimnasia, para lo que se viene: “Con lo que pasó, vamos a poder trabajar más tranquilos, aunque también tendremos más exigencia”.

