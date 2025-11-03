Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |VECINOS RECLAMAN UNA SOLUCIÓN URGENTE

En 13 y 526, dos perros meten miedo en el barrio

En 13 y 526, dos perros meten miedo en el barrio

Archivo

3 de Noviembre de 2025 | 03:22
Edición impresa

Una vecina de Tolosa fue fuertemente atacada por perros callejeros, muy peligrosos. El hecho sucedió este viernes cuando María José Duarte de 55 años, salió de su casa para ir al trabajo en Buenos Aires. El episodio se suma a otros similares que han generado temor en el barrio por la desprotección que sienten quienes viven y transitan por la zona de 13 y 526.

Según se pudo saber, la víctima del último caso se dirigía a la parada de colectivos de 526 y 13, cuando fue atacada por dos perros. Por el relato vecinal, los animales callejeros estaban con una persona presuntamente "indigente", según describieron en el barrio, quien estaba sentado en la vereda. Al parecer, sin poder defenderse, los perros saltaron sobre la mujer y le mordieron las piernas y los brazos.

“Iba caminando y me atacaron los perros que estaban con un muchacho de la calle, me mordió el brazo pero no llegó a rajarme la carne y empecé a pegar con mi bolso, pero me defendía a gritos y a golpes”, dijo María José Duarte.

Según explicó a este diario, la víctima dijo que llevaba tartas, budines y otras comidas de su emprendimiento que resultó destruido por los animales. Ante este violento episodio, no pudo hacer la entrega de catering de ese día.

“Tuve un mal momento, a mí me atacaron los perros, tengo un moretón en el brazo, estoy toda dolorida de la fuerza que tuve que hacer para defenderme de los animales y nadie hace nada, me rompieron todo el trabajo”, expresó Duarte, quién luego regresó a su casa con miedo y al borde de un ataque de pánico.

Luego la víctima del ataque llamó al 911 que acudió rápidamente al barrio pero no pudo localizar al dueño ni a los perros.

Según explicaron los vecinos el dueño de los perros “vive, presuntamente, en una casa que estaría tomada desde hace más de una década, en la zona del episodio que sumó preocupación al barrio.

“Parece que hay una casa usurpada y los habitantes causan mucha incomodidad en los vecinos desde hace tiempo, pero ahora se sumó que tienen dos perros que son callejeros y son malísimos”, expresó un vecino.

“ARRINCONADA”

Contó un frentista que la mujer atacada “se defendió de los perros y quedó arrinconada contra una pared, le rompieron todos los pantalones y no pudo salir a su trabajo”.

“En la comisaría sexta de Tolosa no me dejaron hacer una denuncia porque no se el nombre del dueño de los perros, que siguen ahí y ya tengo miedo de salir de casa”, explicó Duarte.

En el barrio piden ayuda para que las autoridades tomen medidas con los perros que en el barrio ya describen como “salvajes”.

 

