Piden vías nuevas para el paso del tren de cargas

Tras el nuevo descarrilamiento de un tren de cargas en Tolosa, vecinos de esa localidad pidieron un cambio estructural de las vías o poner nuevas.
“Es un peligro latente la seguidilla de descarrilamientos de los trenes de carga en 527”, indicaron en la Asamblea Vecinal de Tolosa.
Agregaron desde ese espacio que “un sólo rollo que se desprenda de la formación provoca un desastre sobre las casas linderas, o los vecinos que transitan por esa zona o los autos que pasan por el lugar. Es urgente el cambio de las vías por otras nuevas”, indicó Eduardo Hache, vecino del lugar.
El sábado un tren de cargas descarriló en la zona de 117 y 527, Tolosa. Fue una formación que transportaba bobinas de acero hacia la planta de Siderar, en Ensenada
Según se pudo saber, no hubo heridos ni daños mayores, aunque el incidente generó preocupación debido al tamaño y peso de los vagones involucrados. El tren circulaba a baja velocidad, ya que se trata de un tramo urbano.
