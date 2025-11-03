Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |DESFILE DE MASCOTAS VERSIÓN HALLOWEEN

Los “monstruos peludos” coparon Plaza Azcuénaga

Perros y dueños disfrazados de brujas, fantasmas y hasta tarántulas disfrutaron una tarde llena de “miedo” diversión y cuidado animal

Los “monstruos peludos” coparon Plaza Azcuénaga

El perro “demonio” también dijo presente en la pasarela roja / EL DIA

3 de Noviembre de 2025 | 03:24
Un día soleado y “espeluznante” reunió a vecinos de todas las edades en Plaza Azcuénaga. La Feria Manos Platenses, programa de economía social de la Fundación Pro Humanae Vitae, fue escenario del tradicional Desfile de Mascotas, que en esta edición celebró Halloween con un toque de fantasía, concientización y humor.

Todo comenzó alrededor de las 15, en donde más de 120 mascotas y sus familias se convirtieron en protagonistas de una jornada especial. Entre colas moviéndose, ladridos y aplausos, los vecinos, que no pudieron dejar de sacar fotos y sonreír con cada disfraz, vieron la increíble transformación de un perro “Harry Potter”, perras convertidas en hadas con alas brillantes y hasta hubo espacio para el perro “tarántula”, quien hizo temblar de miedo y ternura al mismo tiempo.

Pero el desfile no se trató solo de disfraces y diversión. En paralelo, los vecinos pudieron acercarse a actividades de cuidado animal: Zoonosis ofreció vacunación gratuita, Rescatistas La Plata presentó un puesto de adopción responsable y el Dr. Martín Vera, veterinario y etólogo, dio charlas sobre cómo garantizar el bienestar y la convivencia saludable con las mascotas. La combinación de alegría, aprendizaje y responsabilidad hizo que la jornada fuera más que un colorido desfile.

Los premios también se hicieron presentes: cada participante recibió una plaquita y golosinas, celebrando la creatividad y el amor por los animales.

Entre risas, fotos y juegos, la Plaza Azcuénaga se convirtió en un punto de encuentro donde Halloween, la ternura y la diversión familiar se mezclaron en perfecta armonía.

Al final de la tarde, los aplausos no se hicieron esperar y los amigos de cuatro patas no frenaron sus ladridos.

Entre monstruos de cuatro patas, disfraces originales y un clima lleno de magia, la edición Halloween del desfile de mascotas dejó un recuerdo imborrable para las familias que participaron con sus mascotas, preparadas para la ocasión: color, humor y, sobre todo, mucho amor por los animales.

Cabe destacar, que la propuesta, volvió a consolidarse como uno de los eventos más esperados del año, combinando entretenimiento, compromiso social y educación en torno al respeto y cuidado animal. La plaza estuvo colmada a lo largo de la tarde.

