Policiales |EL AGRESOR QUEDÓ DETENIDO

Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea

El incidente ocurrió frente al Casino. Las causas se investigan, pero los videos que circularon en las redes fueron clave para la captura

El enfrentamiento entre dos menores terminó con uno muerto / Web

3 de Noviembre de 2025 | 03:38
Una pelea frente al casino de Necochea terminó en tragedia en la medianoche del viernes, con el asesinato de Bautista Coronel, un adolescente de 17 años.

El agresor, de la misma edad, fue detenido luego de que la Justicia accediera a un video crucial que registró el brutal ataque.

El hecho ocurrió en el estacionamiento de la Avenida 2. Las imágenes, que circulan por WhatsApp y ya están en manos de la Fiscalía de Menores, muestran a los dos adolescentes en un forcejeo, rodeados por un grupo de jóvenes que alentaban la agresión y filmaban la escena.

En medio de la reyerta, el atacante extrajo un cuchillo y apuñaló a Bautista en la ingle. Un detalle escalofriante del video es que, tras caer el arma, un testigo la recogió y se la devolvió al agresor.

La Policía, alertada por un llamado al 911, encontró a la víctima inconsciente. Bautista fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, pero falleció al día siguiente por la gravedad de la herida, que le provocó un shock hipovolémico.

El menor agresor fue puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, acusado de “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. La Justicia investiga si hubo más personas implicadas en el trágico suceso.

Según informaron fuentes de la investigación, en la reconstrucción inicial, estos elementos habrían sido utilizados en el ataque y luego enterrados en la arena, junto al murallón de la vereda.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Necochea, a cargo de la fiscal Verónica Posse, como “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. El acusado permanece alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán.

Vecinos y comerciantes del sector manifestaron su preocupación por la reiteración de peleas nocturnas en la Villa Balnearia, donde fin de semana tras fin de semana se reúnen grupos de jóvenes sin control. “Se ven peleas cada sábado y nadie hace nada”, declaró un testigo al medio local Noticias de Necochea.

La fiscal Posse espera el resultado de la autopsia mientras toma testimonios.

