Política y Economía |El miércoles próximo

Reeligen a Menem en la Cámara de Diputados

Martín Menem

30 de Noviembre de 2025 | 04:18
El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem será reelecto por segunda vez consecutiva el próximo miércoles, 3 de diciembre, en una sesión donde quedará configurado el nuevo mapa de poder en ese cuerpo con la asunción de los legisladores electos el 26 de octubre.

La designación del titular de la Cámara baja se realizará en la sesión preparatoria en la cual jurarán los 127 diputados y aquellos que reemplazarán a los legisladores que tienen mandato hasta el 2027 pero presentaron sus renuncias para ocupar cargos en el Senado o las Legislaturas provinciales.

La votación de las autoridades se efectuará con los diputados que juran ese día y aquellos que tienen mandato hasta el 2027.

Tras un durísimo año donde la oposición tomó el control del cuerpo legislativo y logró votar leyes rechazadas por el Gobierno, Menem afrontará desde diciembre un escenario más favorable para el oficialismo ya que, entre propios y aliados, tendrá unos 116 legisladores, con lo cual estará a solo 13 que alcanzar el quórum para habilitar la sesión, según confiaron fuentes legislativas.

Menem tendrá el aval para conservar su cargo de La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, Provincias Unidas e Innovación Federal, mientras que se espera un rechazo de la izquierda y la abstención de Unión por la Patria (UxP).

El nuevo mapa muestra que el oficialismo está cerca de tener la primera minoría, aunque eso se definirá recién el martes porque dependerá si finalmente el peronismo sufre una fractura, dado que hoy la LLA tiene 92 legisladores y UxP 97, con lo cual si los catamarqueños y un puntano se van del bloque quedarán 92 y esa paridad puede ser rota con facilidad por LLA.

En caso que el oficialismo consiga la primera minoría, eso le permitirá tener también la vicepresidencia primera que posee el peronismo y un miembro más en las comisiones.

 

