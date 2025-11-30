Kreplak acusó a Nación de relegar a la Provincia

El Ministerio de Salud de la Nación emitió ayer un comunicado conjunto con las carteras de salud de las provincias, luego del revuelo que se generó por una jornada antivacunas realizada en el Congreso y organizada por la diputada de Pro Marilú Quiroz. El texto, en contra de lo ocurrido, fue firmado por todas las provincias del país y la ciudad de Buenos Aires, excepto Buenos Aires y Formosa. La gestión de Kicillof dijo que fue “marginada”.

El texto, que lleva el título “Las vacunas son seguras y salvan vidas” y le dio difusión en sus redes sociales el presidente Javier Milei, hace hincapié en la “responsabilidad compartida” entre la Nación—que tiene a su cargo la adquisición y distribución de las dosis— y las jurisdicciones provinciales y municipales, encargadas de la política sanitaria preventiva en cada territorio.

“Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con la evidencia de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, señala el comunicado.

Críticas de Kreplak

El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak cruzó ayer al Gobierno nacional por “marginar” a la provincia de Buenos Aires del comunicado por el calendario de vacunación, luego de que el ministro de la misma cartera a nivel nacional, Mario Lugones, difundiera un texto de apoyo a la campaña en todo el país.

“La provincia de Buenos Aires obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias”, consideró Kreplak en redes sociales.

En la misma línea, el funcionario bonaerense apuntó contra el ministerio nacional por la política que implementa en esa materia. “Además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción”, enumeró.