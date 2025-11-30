Ahorristas compraron U$S20.000 millones

La salida del cepo cambiario a mediados de abril devolvió a los argentinos la posibilidad de comprar dólares en los bancos después de casi seis años. Mes a mes, las operaciones fueron creciendo y ya suman más de U$S20.000 millones.

Así, desde el levantamiento de las restricciones cambiarias para individuos, las compras brutas de billetes totalizaron en U$S22.305 millones.

El pico de compras de dólares en los bancos se registró en septiembre, cuando 1,8 millones de individuos adquirieron U$S5.080 millones. La dinámica se dio tras el triunfo electoral peronista en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las ventas de billetes estadounidenses en los bancos desde la salida del cepo, suman U$S2.792 millones y la cantidad de individuos que operaron creció mes a mes hasta septiembre.

En octubre -último dato disponible- se registró una leve baja: 1,6 millones de personas compraron U$S4.669 millones en las entidades financieras. De todos modos, los últimos dos meses registrados fueron los de mayor cantidad de transacciones minoristas.

Esos números se sumaron a las compras de U$S2.048 millones en abril; de U$S2.262 millones en mayo; de U$S2.416 millones en junio; de U$S3.408 millones en julio; y de U$S2.422 millones en agosto.