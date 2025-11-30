Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Tras la suspensión

La maratón de la UNLP pasó a marzo de 2026

30 de Noviembre de 2025 | 04:46
La tradicional Maratón “Delfor de la Canal”, organizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que este año fue suspendida por cuestiones climáticas, finalmente se realizará el 29 de marzo del año próximo.

“Por cuestiones de organización, no se podrá realizar este año, pero en el 2026 esperamos a las más de 10.000 personas listas para participar de esta jornada multitudinaria”, se informó desde la organización.

La 20º edición de la tradicional competencia estaba prevista para el 5 de octubre y se suspendió por una alerta naranja por tormentas -emitido por el Servicio Meteorológico Nacional-, que obligó a cancelar la competencia priorizando la seguridad de los participantes.

El evento solidario y gratuito es organizado por la Prosecretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deportes de la UNLP, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

La competencia cuenta con tres modalidades: una prueba competitiva de 10 km, una instancia participativa de 5 km y una correcaminata de 2 km destinada a personas mayores, niños y niñas.

Además, la jornada deportiva cuenta con un componente solidario, ya que para participar, cada atleta debe donar un alimento no perecedero para colaborar con el Banco Alimentario de La Plata.

