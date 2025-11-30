La maratón de la UNLP pasó a marzo de 2026

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo
Escala en conflicto en Acerías Berisso: reclaman por salarios y denuncian traslado de producción
Fotos y video | La Mona Jiménez y el ritmo del cuarteto en el Único de La Plata con Tévez y Luck Ra
Buscan reflotar el proyecto de endeudamiento en la Provincia, en medio de fuertes desconfianzas
Ensenada: quemaron en la cara a una adolescente durante una pelea entre vecinas
EN FOTOS | Las elecciones en Gimnasia: el voto de los candidatos y el color
La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
Unidos de Olmos se consagró Tricampeón de la Liga Amateur de Primera División
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Le anularon la primera vuelta a Colapinto y largará último en el GP de Qatar
La agenda en La Plata con muestras, ferias, peña y club de lectura
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
¿Qué les pasa? Airbus en alerta máxima por fallas en miles de A320
Donald Trump pierde la paciencia y le mete más presión a Nicolás Maduro
Por qué fue un día histórico para el Papa León XIV en Turquía
VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense
VIDEO. Simuló que iba a cargar nafta, era motochorro: delante de todos, asaltó una estación de servicio en La Plata
ANDIS: renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que defendía a Calvete
El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado
El Pincha, Colapinto, final de Libertadores y más: agenda deportiva recargada este sábado
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La tradicional Maratón “Delfor de la Canal”, organizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que este año fue suspendida por cuestiones climáticas, finalmente se realizará el 29 de marzo del año próximo.
“Por cuestiones de organización, no se podrá realizar este año, pero en el 2026 esperamos a las más de 10.000 personas listas para participar de esta jornada multitudinaria”, se informó desde la organización.
La 20º edición de la tradicional competencia estaba prevista para el 5 de octubre y se suspendió por una alerta naranja por tormentas -emitido por el Servicio Meteorológico Nacional-, que obligó a cancelar la competencia priorizando la seguridad de los participantes.
El evento solidario y gratuito es organizado por la Prosecretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deportes de la UNLP, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.
La competencia cuenta con tres modalidades: una prueba competitiva de 10 km, una instancia participativa de 5 km y una correcaminata de 2 km destinada a personas mayores, niños y niñas.
Además, la jornada deportiva cuenta con un componente solidario, ya que para participar, cada atleta debe donar un alimento no perecedero para colaborar con el Banco Alimentario de La Plata.
LE PUEDE INTERESAR
Staff canino: Ari, de la guerra de Ucrania a La Plata
LE PUEDE INTERESAR
Consultas sobre otras opciones más allá de la UNLP
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí