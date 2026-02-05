Profanan la tumba de un joven que fue asesinado a balazos en Tolosa

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
En medio de reiterados reclamos por hechos de vandalismo y robos en el cementerio de La Plata, un nuevo episodio volvió a generar indignación entre familiares de personas fallecidas. Esta vez, el caso tiene como protagonista el nicho donde descansan los restos de Agustín González, el joven de 22 años asesinado el año pasado tras una violenta pelea ocurrida en Tolosa. Según supo EL DIA, su familia denunció que desconocidos violentaron la cerradura, revolvieron pertenencias y sustrajeron objetos personales que habían sido colocados como recuerdo.
De acuerdo a la presentación radicada ante las autoridades, el hecho fue advertido cuando una tía del joven se acercó al cementerio para visitarlo y notó que el nicho tenía signos de haber sido forzado. Al inspeccionar el interior, constató el faltante de una botella de champagne y el desorden generalizado de fotos y prendas. También señaló que no se trata de un episodio aislado: ya había ocurrido un hecho similar a fines de diciembre de 2025.
En diálogo con este diario, el padre de la víctima expresó su bronca y preocupación. “Agustín lleva casi tres meses ahí y ya le robaron dos veces”, sostuvo, y contó que la familia solicitó hablar con las autoridades del cementerio para obtener respuestas. Además, deslizó que no descartan que quienes protagonizaron estos ataques puedan estar vinculados al entorno de personas detenidas por el crimen, aunque aclaró que se trata de sospechas personales y que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades.
El episodio se suma a una larga serie de reclamos de vecinos y familiares que denuncian robos, daños y falta de mantenimiento en el predio municipal. En los últimos años se multiplicaron las quejas por la sustracción de placas, floreros y objetos de valor simbólico, además de la escasa presencia de personal de vigilancia.
El caso cobra especial sensibilidad por el contexto que rodea al asesinato de González, ocurrido en 118 y 521, donde el joven fue baleado tras una discusión que habría comenzado por una gorra.
