Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en terapia intensiva desde hace semanas días tras sufrir lesiones de gravedad durante un choque en los médanos de Pinamar, se despertó del coma y su mamá confirmó en redes sociales que logró reconocerlos, además de que ya pudo hacer algunas expresiones.

Mientras continúa su recuperación y la causa judicial contra los dos conductores y su papá sigue su curso, se conoció que en las últimas horas Bastián logró despertar del coma y que “regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.

Macarena Collantes confirmó la gran noticia por sus redes sociales y pidió que la gente continúe rezando para la evolución del niño, quien en la actualidad se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

“Hijo jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, posteó Collantes.

A su vez, fuentes médicas reconocieron que el pequeño “tiene avances y retrocesos en función de los días y la medicación suministrada”.

Durante su internación de casi un mes, Bastián fue sometido a siete intervenciones quirúrgicas, decenas de estudios y un traslado que permitió poder constatar nuevas lesiones de gravedad.

La última cirugía, que fue realizada a comienzos de febrero, estuvo abocada en reemplazar una válvula para mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.

El accidente en el que resultó herido Bastián sucedió el pasado 12 de enero pasado en la zona de La Frontera, Pinamar, cuando viajaba a upa de su padre en un UTV que, al subir un médano, chocó de frente con una camioneta VW Amarok. Por la fuerza del impacto, el niño sufrió múltiples fracturas en el cráneo y otras lesiones.