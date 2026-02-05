Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata
Se reabre la paritaria y habría una propuesta salarial en dos tramos
VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Argentina y EE UU firmaron un acuerdo sobre minerales críticos
Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA
La Provincia perdió más de $82.000 millones por la caída de la coparticipación
Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027
La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes
Otro día negro para las acciones argentinas: se hundieron un 6%
La Ciudad, en el puesto 13º en el ranking de la burocracia municipal
VIDEO.- Quejas por presencia de ratas en la zona de juegos de Plaza Moreno
Sumario sin compensación y un pedido de interpelación al Oceba
Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos
Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en terapia intensiva desde hace semanas días tras sufrir lesiones de gravedad durante un choque en los médanos de Pinamar, se despertó del coma y su mamá confirmó en redes sociales que logró reconocerlos, además de que ya pudo hacer algunas expresiones.
Mientras continúa su recuperación y la causa judicial contra los dos conductores y su papá sigue su curso, se conoció que en las últimas horas Bastián logró despertar del coma y que “regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.
Macarena Collantes confirmó la gran noticia por sus redes sociales y pidió que la gente continúe rezando para la evolución del niño, quien en la actualidad se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.
“Hijo jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, posteó Collantes.
A su vez, fuentes médicas reconocieron que el pequeño “tiene avances y retrocesos en función de los días y la medicación suministrada”.
Durante su internación de casi un mes, Bastián fue sometido a siete intervenciones quirúrgicas, decenas de estudios y un traslado que permitió poder constatar nuevas lesiones de gravedad.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del jueves 5 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
LE PUEDE INTERESAR
La Oficina de Turismo de 25 de Mayo se muda al predio ferroviario
La última cirugía, que fue realizada a comienzos de febrero, estuvo abocada en reemplazar una válvula para mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.
El accidente en el que resultó herido Bastián sucedió el pasado 12 de enero pasado en la zona de La Frontera, Pinamar, cuando viajaba a upa de su padre en un UTV que, al subir un médano, chocó de frente con una camioneta VW Amarok. Por la fuerza del impacto, el niño sufrió múltiples fracturas en el cráneo y otras lesiones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí