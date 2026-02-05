Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |EN EL MONDONGO

Una planta de la UNLP aturde a un vecindario

Vecinos de la zona de 120 y 64 denunciaron que desde hace meses conviven con los ruidos molestos de la fábrica de baterías de litio

Una planta de la UNLP aturde a un vecindario

La fábrica está situada en diagonal 113 entre 64 y 66 / EL DIA

5 de Febrero de 2026 | 03:12
Edición impresa

Vecinos del barrio El Mondongo expresaron su malestar por los ruidos molestos persistentes provenientes de una planta de desarrollo tecnológico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ubicada en la zona de diagonal 113 entre 64 y 66. Según señalaron, el sonido que emite el establecimiento se extiende durante varias horas diarias y desde hace al menos tres meses afecta la vida cotidiana de quienes residen en las inmediaciones.

El reclamo fue realizado por frentistas de la calle 120, entre 64 y 65, quienes aseguran que el ruido es constante y dificulta el descanso, especialmente durante la noche. “Queremos denunciar los ruidos molestos que estamos padeciendo los vecinos. Es una planta que funciona en la UNLP y produce un ruido durante ocho horas diarias. Ya realizamos el reclamo y no tenemos respuesta. ¿Hasta cuándo se soporta esto?”, expresó Claudio, vecino de la zona.

En la misma línea, remarcó que se trata de un sector residencial que no está preparado para este tipo de actividades. “Es un barrio, no una zona industrial. Que tomen nota las autoridades municipales y de la UNLP por el bien de toda la comunidad. El ruido ya no se soporta más”, agregó.

Ante la consulta de este diario, desde la Universidad confirmaron que el origen del ruido corresponde a la Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio (UniLiB). “En estos momentos se encuentra en una instancia de prueba del equipamiento como paso previo a la fase de producción”, apuntó un portavoz de la casa de estudios.

Además, detallaron que “esta etapa de testeo no sólo apunta a la corrección de eventuales fallas técnicas propias del proceso productivo, sino también a la detección y corrección de inconvenientes colaterales, como los vinculados al impacto sonoro”.

Sin embargo, los vecinos sostienen que la situación no es reciente y que desde hace tres meses conviven con los ruidos. En ese marco, señalaron que ya se acercaron a dialogar tanto con autoridades de la planta como con la Guardia Edilicia, donde dejaron asentado el reclamo.

La queja remarca que se trata de un sector residencial no preparado para esa actividad

 

Desde la UNLP aseguraron que la problemática ya fue incorporada entre los puntos a corregir. “La Universidad tiene identificado el impacto sonoro generado por algunos de los equipos de la planta, por lo que se va a trabajar para mitigar esta situación y lograr que, una vez superada la etapa de pruebas y en pleno funcionamiento, la planta opere sin alterar el normal desarrollo de la vida de los vecinos”, se indicó.

