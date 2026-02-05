Vacaciones para Paula Bernini: se mostró en bikini desde la pileta y se llevó todos los elogios 

Apagones en La Plata: ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico
La periodista Paula Bernini sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al compartir una serie de fotos de sus vacaciones, mostrando una faceta más relajada y alejada de la cobertura de noticias de último momento.
Así, la comunicadora protagonizó un verdadero "destape" veraniego al posar desde la pileta con traje de baño.
Bernini, acostumbrada a estar frente a cámara en situaciones de actualidad, ahora mostró su un look que incluyó una malla enteriza con escote pronunciado y breteles, complementada con unos anteojos de sol con detalles en dorado, uno de los accesorios tendencia de la temporada.
Allí, la publicación causó sensación en las redes, donde la mencionada periodista cosechó elogios, aplausos y "likes" de sus seguidores, quienes destacaron su estilo y carisma más allá de la pantalla televisiva.
