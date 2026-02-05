Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |EN BUSCA DE FORTALECER EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS PARA INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS. EN QUÉ CONSISTE

Argentina y EE UU firmaron un acuerdo sobre minerales críticos

El pacto busca atraer inversiones, diversificar cadenas de valor y reducir la dependencia global de China

5 de Febrero de 2026 | 02:39
Edición impresa

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo marco sobre minerales críticos durante la cumbre global convocada por la Casa Blanca, un encuentro que reunió a representantes de 55 países. El entendimiento fue rubricado en la sede del Departamento de Estado con la participación del canciller Pablo Quirno y autoridades norteamericanas, y ratifica la asociación estratégica entre ambos países en un sector considerado clave para la seguridad económica y tecnológica.

Según informó la Cancillería argentina, el instrumento apunta a fortalecer el suministro y el procesamiento de minerales esenciales, consolidar cadenas de valor más diversificadas y generar condiciones favorables para inversiones productivas de largo plazo. También busca responder al crecimiento de la demanda global vinculada a tecnologías de avanzada, aunque el Gobierno no detalló aún los mecanismos específicos de implementación.

EL ROL ARGENTINO EN EL MERCADO GLOBAL

Antes de la firma del acuerdo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó que la Argentina tendrá un papel central en el mercado mundial de minerales críticos. Subrayó la combinación de recursos naturales, experiencia en procesamiento y condiciones geológicas del país, y remarcó su valor estratégico dentro del hemisferio occidental.

Rubio elogió además la exposición de Quirno durante la primera sesión del encuentro y afirmó que la Argentina figura entre los líderes globales en la materia. La cumbre incluyó reuniones bilaterales y mesas de trabajo orientadas a fortalecer la cooperación entre países productores y consumidores.

Desde el Gobierno argentino señalaron que el acuerdo representa una oportunidad de crecimiento económico, con impacto en exportaciones, generación de divisas y empleo calificado. Minerales como el litio y el cobre fueron identificados como sectores clave para las economías regionales.

Durante su intervención ante los delegados, Quirno afirmó que los minerales críticos se han convertido en un eje de la seguridad nacional, la competitividad industrial y el posicionamiento geopolítico. En ese marco, sostuvo que la Argentina busca consolidarse como un socio confiable en la diversificación de las cadenas de suministro globales.

LE PUEDE INTERESAR

Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA

LE PUEDE INTERESAR

Emoción en Argentina: el chavismo liberó a Roberto Baldo

Fuentes diplomáticas indicaron que al menos 11 países adhirieron al instrumento marco firmado al cierre del encuentro.

OBJETIVO: MERCADOS TRANSPARENTES Y PREVISIBLES

El acuerdo promueve la creación de mercados más transparentes, con precios de referencia que reduzcan la volatilidad y aseguren el abastecimiento. La iniciativa forma parte de la estrategia estadounidense para contrarrestar la influencia de China en la producción y comercialización de minerales críticos, insumos esenciales para celulares, vehículos eléctricos, aeronaves y sistemas de defensa.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sostuvo que la cooperación internacional permitirá construir cadenas de suministro más estables y fomentar la inversión. Definió el esquema impulsado por la administración norteamericana como un mecanismo concreto para recuperar competitividad en el mercado global.

La firma del acuerdo profundiza un proceso iniciado en agosto de 2024, cuando ambos países suscribieron un memorando de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos.

La Argentina integra el denominado “Triángulo del litio” junto con Chile y Bolivia, y figura entre los principales productores y poseedores de reservas del mineral a nivel mundial.

Quirno destacó además el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta clave para atraer capitales extranjeros y fortalecer la alianza estratégica con Estados Unidos, principal inversor en el país.

La cumbre se desarrolló en un contexto de tensión internacional por el control de estos recursos, luego de que China impusiera restricciones a la exportación de tierras raras. Washington busca reducir su dependencia del suministro asiático mediante acuerdos con socios estratégicos, entre ellos Australia, Japón, Malasia y ahora la Argentina.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

Se reabre la paritaria y habría una propuesta salarial en dos tramos

Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”

“Estudiantes es un club muy grande”

Buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes

Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027

La heredera de Epstein: una odontóloga de bajo perfil
Últimas noticias de Política y Economía

Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA

Emoción en Argentina: el chavismo liberó a Roberto Baldo

Acciones desesperadas de los familiares de Gallo y Giuliani

Argentina pidió a EE UU la extradición de Maduro
Policiales
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Kim Gómez: el mayor de los acusados, en La Plata
Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos
Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada
VIDEO. Dos camionetas quedaron abrazadas por una terrible colisión en Los Hornos
Deportes
El futuro de Cetré: ¿se va o se queda en el Pincha?
“Estudiantes es un club muy grande”
Semana larga: el Barba recupera lesionados
La Copa tendrá más parates en cada partido
Chelo Torres: “Me siento cómodo con un nueve al lado”
Información General
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla
La Oficina de Turismo de 25 de Mayo se muda al predio ferroviario
General Belgrano: llega el festival mayor de tango y folclore
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?
Espectáculos
“Arco”: la fábula ecologista de Natalie Portman va por el Oscar
Jagger irá “donde sea” para conocer a Milei
Pergolini sin contrato ¿Peligra su vuelta a la pantalla chica?
“Efecto Scully”: cómo Gillian Anderson cambió la tevé para siempre
Actores y directores alertan por el “daño irreparable” de reforma laboral al cine

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla