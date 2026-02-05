VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
Argentina y EE UU firmaron un acuerdo sobre minerales críticos
El pacto busca atraer inversiones, diversificar cadenas de valor y reducir la dependencia global de China
La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo marco sobre minerales críticos durante la cumbre global convocada por la Casa Blanca, un encuentro que reunió a representantes de 55 países. El entendimiento fue rubricado en la sede del Departamento de Estado con la participación del canciller Pablo Quirno y autoridades norteamericanas, y ratifica la asociación estratégica entre ambos países en un sector considerado clave para la seguridad económica y tecnológica.
Según informó la Cancillería argentina, el instrumento apunta a fortalecer el suministro y el procesamiento de minerales esenciales, consolidar cadenas de valor más diversificadas y generar condiciones favorables para inversiones productivas de largo plazo. También busca responder al crecimiento de la demanda global vinculada a tecnologías de avanzada, aunque el Gobierno no detalló aún los mecanismos específicos de implementación.
Antes de la firma del acuerdo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó que la Argentina tendrá un papel central en el mercado mundial de minerales críticos. Subrayó la combinación de recursos naturales, experiencia en procesamiento y condiciones geológicas del país, y remarcó su valor estratégico dentro del hemisferio occidental.
Rubio elogió además la exposición de Quirno durante la primera sesión del encuentro y afirmó que la Argentina figura entre los líderes globales en la materia. La cumbre incluyó reuniones bilaterales y mesas de trabajo orientadas a fortalecer la cooperación entre países productores y consumidores.
Desde el Gobierno argentino señalaron que el acuerdo representa una oportunidad de crecimiento económico, con impacto en exportaciones, generación de divisas y empleo calificado. Minerales como el litio y el cobre fueron identificados como sectores clave para las economías regionales.
Durante su intervención ante los delegados, Quirno afirmó que los minerales críticos se han convertido en un eje de la seguridad nacional, la competitividad industrial y el posicionamiento geopolítico. En ese marco, sostuvo que la Argentina busca consolidarse como un socio confiable en la diversificación de las cadenas de suministro globales.
Fuentes diplomáticas indicaron que al menos 11 países adhirieron al instrumento marco firmado al cierre del encuentro.
El acuerdo promueve la creación de mercados más transparentes, con precios de referencia que reduzcan la volatilidad y aseguren el abastecimiento. La iniciativa forma parte de la estrategia estadounidense para contrarrestar la influencia de China en la producción y comercialización de minerales críticos, insumos esenciales para celulares, vehículos eléctricos, aeronaves y sistemas de defensa.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sostuvo que la cooperación internacional permitirá construir cadenas de suministro más estables y fomentar la inversión. Definió el esquema impulsado por la administración norteamericana como un mecanismo concreto para recuperar competitividad en el mercado global.
La firma del acuerdo profundiza un proceso iniciado en agosto de 2024, cuando ambos países suscribieron un memorando de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos.
La Argentina integra el denominado “Triángulo del litio” junto con Chile y Bolivia, y figura entre los principales productores y poseedores de reservas del mineral a nivel mundial.
Quirno destacó además el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta clave para atraer capitales extranjeros y fortalecer la alianza estratégica con Estados Unidos, principal inversor en el país.
La cumbre se desarrolló en un contexto de tensión internacional por el control de estos recursos, luego de que China impusiera restricciones a la exportación de tierras raras. Washington busca reducir su dependencia del suministro asiático mediante acuerdos con socios estratégicos, entre ellos Australia, Japón, Malasia y ahora la Argentina.
